Bruce Dern, historias de taxis y ‘La profecía’

Tres días después de haberse conmemorado el centenario del inmortal símbolo sexual hollywoodense Marilyn Monroe, quien estuvo de manteles largos fue un primer actor que coincidió con ella al llegar a su cumpleaños número 90.

Nos referimos a Bruce Dern, padre de la actriz ganadora del Oscar Laura Dern, quien por su parte ha sido nominado a la estatuilla dorada en dos ocasiones: como Mejor Actor de Reparto de 1978 por su trabajo en “Regreso sin Gloria”, de Hal Ashby y, más recientemente, al Mejor Actor del 2013 por “Nebraska”, de Alexander Payne. El mes pasado, en el marco de la proyección del Festival de Cannes del documental que protagoniza “Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern”, dirigido por Mike Mendez, recordó cuando estudiaba en el famoso Actor’s Studio de Nueva York y cómo se encontró con la eterna diva de la Meca del Cine.

“Llovía a la hora que salía del Actor´s Studio y Marilyn estaba ahí porque Lee Strasberg le había permitido asistir y ver lo que hacíamos”, declaró a la revista People. “Y ella me dijo: ´Voy a decirte la película que vas a hacer ahora ya que yo no puedo hacerla porque mi tonto esposo escribió esta tonta película de vaqueros que tengo que hacer y no puedo hacerla”. Al parecer la Monroe se refería a “Los inadaptados”, su última película de 1961 y que protagonizó con Clark Gable. De acuerdo a ese comentario Dern dedujo que la actriz Lee Remick fue quien reemplazó a la actriz en “Río Salvaje” (Elia Kazan, 1960), y que representó el debut de Bruce Dern en el cine.

Pero ahí no quedó todo, ya que como llovía a cántaros y no pasaba ningún taxi Marilyn le pidió que si podía acompañarla a donde vivía en Gracie Square. “Entonces caminamos, llegamos a Sutton Place, que era donde estaba viviendo, y en eso aparece un taxi y detrás de él una mujer corriendo con mucha prisa que se les quedó mirando “claramente”. “Cuando volteo a ver a Marilyn me pregunta si sabía quién era y me dice que Greta Garbo pero no supo quién era ella. Yo le dije que más bien aparentó no conocerla y ella me contestó ´Esas mujeres no conocen a Marilyn Monroe porque son estilizadas y yo creo que a ella podemos considerarla una estilizada”.

Hablando de Nueva York y de taxis, luego de inaugurarse el miércoles 3 la edición número 25 del Festival de Cine de Tribeca, uno de sus fundadores, Robert De Niro, hizo acto de presencia el viernes 5 para una proyección especial del clásico “Taxi Driver” en ocasión de su aniversario número 50 a la que se dieron cita también su director, Martin Scorsese y su coprotagonista Jodie Foster. Y hablando de aniversarios el sábado 6 se conmemoraron cinco décadas del estreno del clásico de terror “La profecía”, de Richard Donner, protagonizada por Gregory Peck y la mencionada Lee Remick, la cual propició una de las más taquilleras sagas del género.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo