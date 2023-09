Café Montaigne 270: el dantesco México de AMLO

Tiro de dados, tiro de cubilete. Azar, mero azar de noticias. Vamos a hacer el siguiente experimento. Voy a tomar al azar, mero azar, cualquier diario y cualquier edición de los días anteriores. Vamos a sentir el pulso de este “paraíso” llamado México, según Andrés Manuel López Obrador. Las voy a transcribir sin orden ni concierto. Van.

El domingo 27 de agosto y luego de la derrota en el torneo infantil de soccer nacional, aficionados (integrantes de la porra “Adicción”, al parecer) de los Rayados del Monterrey en contra de Cruz Azul, como siempre, aficionados (es un decir, son simios) golpearon dejando gravemente heridos a dos paramédicos que se cruzaron en su camino en la selva de violencia que es el soccer nacional. Además de vapulearlos, a un paramédico lo golpearon salvajemente con una llanta de auto. Las imágenes brutales en video son eso: brutales. Igual que simios. Aunque hubo más altercados violentos, esto fue algo de lo más grave de dicha jornada. Nada, nada nuevo. Recuerde usted lo de Querétaro y sus escenas dantescas de violencia.

Es como siempre un poeta, y no un comentarista de soccer, quien nos clarifica el terreno a tratar. La poesía del francés Michel Houellebecq se alimenta no pocas veces (casi siempre) de la desdicha y odios latentes en la ciudad y sociedad. Comparte y reparte infortunios y calamidades. Pero acaso ¿no es esto precisamente la vida misma y más la de aquellos resentidos “aficionados” al soccer nacional? Ácido, en un poema habla de cómo los televisores enganchan a las masas de cautivos que “vuelven a sus casas”, los cuales ven arrellanados ese deporte pedestre llamado soccer.

El francés arriesga todo en su mazo de naipes al definir esa locura de deporte como “felicidad”: “Si tuviera ganas de ser feliz/ Aprendería bailes de salón / O me compraría un balón / Como esos autistas maravillosos”. Es un poeta y no un comentarista de soccer quien nos dice lo siguiente y define perfectamente este negocio... “autistas maravillosos”. Se patea un balón, no hay lenguaje. Pero también, usted lo sabe, el soccer existe y máxime en Nuevo León en dos equipos porque es control de masas, tan sencillo como eso. ¿Y el gobernador virtual Samuel García? Si no anda de viaje, pues es eso: gobernador virtual. Existe en sus redes sociales, pero no el mundo real.

Nuevo León está perdido. Hay otros estados en manos del crimen organizado, todos ellos gobernados por Morena: Guerrero, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora... Si no pagas “piso” a los criminales, prenden fuego a tu tierra, a tu auto, a tu tienda o a ti mismo con toda tu familia. Esto y no otra cosa es lo que está pasando entre los agricultores en Guerrero y Michoacán (productores de Aguacate y limón, principalmente). Las notas periodísticas dicen a la letra lo siguiente: “Para violencia municipios en Guerrero”. Fin de semana del 25 al 29 de agosto. Un municipio, de plano y completo, paró todo tipo de actividad: Chichihualco, Guerrero.

El miércoles 23 de agosto y en plena zona lujosa de Monterrey (Colinas de San Jerónimo), un hombre fue ejecutado frente a sus hijos. Le descerrajaron dos balazos a plena luz del día. Ese mismo día, pero en Reynosa, Tamaulipas, se enfrentaron de igual a igual, bandas de criminales contra la Guardia Estatal. A los oficiales no les fue nada bien, y lo anterior habla del poder de fuego con el cual ya cuentan los criminales. Un vehículo blindado “Sand Cat” y un helicóptero de la Guardia Nacional fueron alcanzados por las balas de los criminales y terminaron por averiarlos seriamente. ¡Puf!

ESQUINA-BAJAN

“Le dispara niño en la cabeza a su hermano”, miércoles 23 de agosto en Aguascalientes. “Atacan a policías, fallece uno”, en Colima... y así podríamos seguir eternamente en este país abnegado y calamitoso llamado México. Y sí, todo lo anterior es importante y requiere nuestra inmediata atención y observación, pero seamos francos, señor lector: ni usted ni yo tenemos el poder suficiente para mover a las autoridades tiradas en su hamaca y sin atreverse a molestar a los criminales que se han apoderado de buena parte del país. “Abrazos y no balazos” les ofreció desde hace cinco años López Obrador. Estos son los resultados.

En lo que sí podemos contribuir usted y yo, lector, para mejorar todo lo anterior, es en lo siguiente, en lo que es realmente importante. ¿Cuál es la cosa importante, señor lector? ¿Lo importante para usted lo cual no admite dilación alguna? ¿Y en mi caso? Vamos entrando y de plano al último tercio de este año, 2023, y este año debemos de celebrar y por todo lo alto lo siguiente: 150 años de la primera edición de “Una temporada en el infierno” de Jean Arthur Rimbaud (lo he empezado a tocar tangencialmente, al menos en diversas columnas anteriores); se cumple un siglo de la aparición de “Elegías del Duino” del inmenso Rainer Maria Rilke y sí, 100 años del poemario “Fervor de Buenos Aires” del divino ciego Jorge Luis Borges.

Esto es apenas un pálido acercamiento a tres eventos esenciales, importantes, pero hay otros nombres y otros estadios que debemos visitar para eso, ser precisamente humanos. Se cumplen aniversarios de María Callas, J.R.R. Tolkien, Joaquín Sorolla, Pablo Picasso...

LETRAS MINÚSCULAS

“Hay que ser absolutamente modernos...”, escribió el genio de Rimbaud. Y ser modernos hoy es repasar los anteriores festejos y festejados.