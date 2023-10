Café Montaigne 272: La generación de los ‘neoentes’

¿Qué hacer? No lo sé. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, no lo sé en realidad. El espacio es corto y las ideas son muchas. Aunque siguen siendo siempre mis mismas ideas y yo no tengo dudas al respecto, pues la verdad no hay contradicción de por medio: no sé qué hacer hoy. Hay tantos y tan variados temas en la agenda cultural (lo que de verdad importa y nos hace humanos), en la agenda social y ni se diga en la agenda política (tanto local, nacional e internacional), que es difícil, muy difícil dejar de lado algo para privilegiar otra cosa.

Es decir, esta tertulia en la cual usted y yo nos encontramos al menos cada quince días (todo mundo me habla de que quede semanalmente este día jueves, como semanalmente y en sábado, es nuestro privilegio hablar de Dios, “Hablemos de Dios”), por lo general, es historia de los textos, abordamos cosas importantes, de verdad importantes: literatura, música, arte en general, psicología, gastronomía, cine... en fin, lo que de verdad nos concierne para ser humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Café Montaigne 271: Un encuentro literario inesperado

Pero ¿por dónde empezar hoy cuando todo reclama nuestra atención como seres pensantes? Tengo muchas ideas en la cabeza y el espacio es corto. Van a vuela pluma como llegan a mi sesera y ya luego las desarrollaremos usted y yo. Idea uno: No hay Estado de derecho ni leyes que se cumplan. Es decir, las leyes en México se hicieron... para violarlas. Usted lo acaba de ver cuando hace días y por diez días, un centenar de muchachos “estudiantes” del Instituto Tecnológico de Saltillo cerraron las vialidades de la principal arteria y corazón de la ciudad. ¿Hubo sanciones a la fecha? No.

Idea dos: Creo ya lo notó, las leyes en México se violan y no hay represalia alguna. Y los muchachos lo saben, fueron intocables. Como cualquier narcotraficante o delincuente. ¿Cómo van a ser recordados dichos muchachos para la posteridad? ¿Cómo los que secuestraron a la ciudad por diez días y nos tuvieron como rehenes a la gente jodida o van a ser recordados como paladines de la justicia y el honor? Ya tengo dos columnas más al respecto, espérelas por favor.

Idea tres: Los muchachos saben que no iban a haber represalias en su contra por parte de las autoridades. De hecho, todo mundo lo sabe. Estos “estudiantes” (es un decir, por eso lo pongo entrecomillado) son los llamados “neoentes”. Son una gama infinita de nuevos “seres humanos” con peculiaridades, apetencias, gustos, modos y conductas diversas. Estos “neoentes”, como Wendy Guevara (pues ignoro si sea mujer, hombre o cosa), quieren más a un pinche perro o gato y se “consternan” y lloran y piden cabezas de los políticos porque no protegen a sus “perrhijos”, pero... les vale madre la vida de un ser humano. Ahora lo voy a escribir en lenguaje cristiano: les importa un perro, lo aman, les dan besos en el hocico, los alimentan, les ponen sudaderas para el frío... pero les vale puta madre la vida de un suicida.

Idea cuatro: Estos “neoentes”, como los “estudiantes” del Tec de Saltillo, aman a sus perros. Tan es así y sabían que no iba a haber sanciones si tomaban las calles, que se basaron en aquella marcha del lunes 5 de febrero de este año, cuando igual se cerraron calles, se desfiló, se lloró a moco tendido y hubo cartelones y toda la cosa porque habían matado... a un perro llamado “Ghost”.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran el cadáver de Ghost; perro asesinado que consternó a Saltillo

ESQUINA-BAJAN

Le voy a trascribir la “cabeza” de la nota escrita por la avispada reportera Magdalena Guardiola: “Consterna a saltillenses crimen de perro: exigen activistas que haya justicia”. De locos lo anterior. Estos “neoentes” quieren más a un pinche perro que a una mujer violada. Me hizo recordar una película de culto contemporáneo. Vi las dos o tres primeras. Al parecer ya van tres o cuatro o cinco. Es “John Wick”, estelarizadas por Keanu Reeves.

Idea cinco: Muy animadas, sanguinarias y ultraviolentas. Millones de dólares ha recaudado la saga de cintas. ¿El tema, la trama? El asesino Revees (ponga aquí el nombre del cualquier humano que ama más a su perro que a otro humano, de hecho en la espléndida crónica de la reportera Guardiola, ésta inicia así: “Al grito de ‘justicia para Ghost’ y aullando, más de 200 personas...”. ¡Puf!) mata en la película a 84 personas porque unos desadaptados sociales le matan a... su perro.

De nuevo para escribirlo en orden: la saga de cintas ultraviolentas “John Wick” están basadas en la siguiente trama: muere la esposa del asesino de muerte natural, pero unos punks rusos desadaptados le matan al perro que dejó como herencia sentimental la esposa del asesino. Éste, en venganza por la muerte del amado perro, mata a 84 seres humanos en la primera película. Sí, son los “neoentes”.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudades malditas (1): El origen

Idea seis: Y un “neoente” que ya factura millones es Hassan Emilio Kabande Laija, y en menos de tres años de “trayectoria”. Es un cantante de los más escuchados en las plataformas digitales con eso llamado “música regional” o “corridos tumbados”. ¿No le suena? Es “Peso Pluma”. Cuando se presentó en los “MTV MÁS” presumió su outfit con valor de 128 mil 200 dólares (alrededor de 2 millones 200 mil pesos).

LETRAS MINÚSCULAS

¿Qué hacer? No lo sé. Quisiera escribir de Tony Bennett, del poeta Antonio Deltoro (recién fallecidos). De Jean-Arthur Rimbaud, de Ítalo Calvino en sus aniversarios... pero pocos los conocen. En fin. No es mi mundo.