Caminar evita la demencia

Todos queremos vivir 100 años física y mentalmente saludables. El doctor Borja del Pozo Cruz, profesor asociado del departamento de las Ciencias de la Conducta y Motivación de la Universidad del Sur de Dinamarca, publicó en septiembre del 2022 un artículo titulado “Association of Daily Step Count and Intensity With Incident Dementia in 78,430 Adults Living in the UK” (Asociación del número de pasos y su intensidad con la incidencia de demencia en 78 mil 430 adultos habitantes de Inglaterra) encontrando una disminución del 50 por ciento del riesgo de demencia durante caminatas diarias. Caminar no es solo un ejercicio, sino una forma y estilo de vida activo que nos ayuda a mantenernos físicamente saludables y proteger nuestro cerebro de las garras del deterioro cognitivo y de la demencia. Tener caminatas diarias puede reducir el envejecimiento del cerebro, mantenerlo joven para siempre y reducir el riesgo de demencia hasta un 50 por ciento.

El estudio del doctor Del Pozo Cruz afirma que caminar 9 mil 800 pasos al día disminuye el riesgo de atrofia de la memoria hasta un 50 por ciento. 9 mil 800 pasos equivale a una distancia de 8 kilómetros. Sin embargo, caminar 3 mil 800 pasos (3 kilómetros de distancia) puede reducir un 25 por ciento de riesgo de demencia. Pareciera que es mucho, pero realmente no lo es. Una vez que formemos un hábito diario de caminar, lo alcanzaremos. Lo más importante no es la distancia sino el ritmo de la caminata. El estudio encontró que una caminata de media hora a un ritmo rápido se asoció con un 62 por ciento menos de riesgo de demencia. Puede vencer la demencia simplemente caminando media hora todos los días a un ritmo rápido. Esta solución es mucho más atractiva que caminar 9 mil 800 pasos. Según estos estudios qué significa caminar rápido: Caminar 100 pasos (aproximadamente 76 metros) por minutos reduce el riesgo de desarrollar demencia en un 30 por ciento. Caminar 30 minutos al día con este ritmo nos ayudará a mantenernos con una buena salud física y mental hoy y mañana. Por lo tanto, concéntrese en la calidad y no en la cantidad para obtener mejores resultados. Haz que cada paso cuente aumentando tu ritmo.

La caminata rápida es el ejercicio aeróbico perfecto para un cerebro más joven y agudo. El estudio encontró que 100 pasos por minuto varias veces al día pueden disminuir el riesgo de demencia en un 30 por ciento en comparación con aquellos que caminaron el mismo número de pasos a un ritmo más lento. El ejercicio aeróbico aumenta el tamaño y la función cerebral del hipocampo (su función es la memoria a corto y mediano plazo y el aprendizaje de cosas nuevas) e incluso puede revertir el daño causado por el envejecimiento. Es posible que no necesitemos caminar 9 mil 800 pasos diarios, ya que puede reducir el riesgo de demencia caminando la mitad, pero al doble de velocidad. Claro que todo esto lo tenemos que hacer bajo la supervisión médica. No podemos caminar en nuestro primer intento 8 kilómetros a un ritmo de un minuto por cada 100 metros, ya que nos puede afectar a nuestra salud.

Otros estudios nos indican que personas que caminaron a un ritmo de 112 pasos (85 metros) por minuto durante 30 minutos, redujeron su riesgo de desarrollar demencia en un 62 por ciento. ¿Cuáles son sus ventajas?

1. Aumenta el volumen del hipocampo. La investigación ha encontrado que los adultos mayores que hacen ejercicio regularmente, ya sea caminando u otras formas de actividad física, pueden mejorar su memoria y mejorar su salud cerebral en general. Mejora el flujo sanguíneo al hipocampo y estimula el crecimiento de nuevas neuronas, conocidas como neurogénesis adulta. Estos factores ayudan a disminuir la tasa de contracción del hipocampo en personas que no son propensas a la demencia, y también protegen su hipocampo del deterioro relacionado con la edad.

2. Mejora la salud mental. Se ha demostrado que alivia el estrés, mejora el estado de ánimo y promueve un mejor sueño. Tiene mayor efectividad al caminar en un parque o cerca de un río, ya que el entorno natural puede ayudar a calmar tu mente y reducir la rumia sobre experiencias negativas.

3. Reduce el riesgo de demencia. La caminata se vincula con una mejor salud cerebral y menores riesgos de deterioro cognitivo. Es importante tener en cuenta que hay un efecto de dosis: cuanto mayor sea su intensidad, más reducirá su riesgo de demencia.

4. Reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer. En un estudio realizado por el Centro Médico de la Administración de Veteranos de Washington DC, encontró que las personas que mantenían un nivel saludable de condición física tenían un 33 por ciento menos de probabilidades de desarrollar demencia. Además del ejercicio regular, otras medidas como evitar fumar y el consumo de alcohol, mantener un peso saludable y comer una dieta rica en frutas y verduras también pueden reducir el riesgo de demencia. Además, la investigación ha demostrado que la actividad física puede fortalecer el cerebro, mejorar la salud mental y reducir el estrés.

Por lo tanto, concéntrese en su ritmo y prepárese para caminar enérgicamente cada vez que salga a caminar. Acelere el ritmo para vivir una vida larga y alerta.

