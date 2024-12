Clint Eastwood: De Warner Brothers a Max

El cineasta británico Stanley Kubrick cerró el siglo XX con el estreno de su obra póstuma “Ojos bien cerrados” (1999), último filme protagonizado además por la pareja formada por Tom Cruise y Nicole Kidman.

Kubrick fue de los pocos cineastas que, en casi tres deçadas continuas, tuvo la “vara alta” no solo para que uno de los estudios más importantes de Hollywood, Warner Brothers, le diera luz verde a sus películas hasta “el visto bueno” del corte final desde el clásico “Naranja Mecánica” (1971) hasta la mencionada “Ojos bien cerrados” donde inclusive ya muy avanzada la producción prescindió de los servicios de primeros actores como Harvey Keitel y Jennifer Jason Leigh a pesar de ya llevar avanzado gran parte del rodaje, pero todo ello por el respeto de los directivos al autor que dio al estudio otros clásicos y éxitos de taquilla como “Barry Lyndon” (1975); “El Resplandor” (1980) y “Cara de Guerra” (1987).

Un honor similar era del que gozaba hasta hace poco el no menos respetable actor-director norteamericano Clint Eastwood, ya que si bien su debut como director, el thriller “Obsesión mortal” (“Play Misty for Me”, 1971) fue financiado por los estudios Universal, desde aquel mismo año el ex protagonista de famosos “spaghetti westerns” como “Por un puñado de dólares” (1964) o “El Bueno, el Malo y el Feo” (1966), fue una de las estrellas más taquilleras para Warner desde su primera película como “Harry el Sucio” (Don Siegel, 1971) hasta filmes con los que obtuvo Oscares como director y productor como lo fueron “Los imperdonables” (1992) y “Golpes del destino” (2004), entre muchas otras más.

Por todo lo anterior, el hecho de que la más reciente película de Eastwood, hoy día en activo a sus 94 años de edad, “Jurado # 2”, se haya exhibido a partir del pasado 1 de noviembre como un estreno limitado en salas de cine de Estados Unidos comparado a secuelas esperadas del mismo estudio como “Beetlejuice, Beetlejuice”, de Tim Burton, y “Guasón 2”, de Todd Phillips, fue algo que se tomó como una afrenta ya no digamos por su director y productor sino por la crítica y muchos de sus admiradores quienes por redes sociales hicieron frente común para pedir a Warner que se extendiera su exhibición a más plazas del país a lo que la respuesta fue todavía más osada y sorprendente.

Warner Brothers anunció que como “regalo de Navidad” iban a programar para su estreno el pasado viernes 20 de diciembre el estreno de “Jurado # 2” tanto en Estados Unidos como el resto del mundo (incluyendo México) directo por el streaming a través de la plataforma Max, que terminó por enfurecer a muchos de quienes protestaron originalmente al coincidir de que era una obra fílmica que es digna a todas luces de verse en la pantalla grande, ya que indudablemente este thriller nos recuerda al Eastwood que dirigió con maestría a los ganadores del Oscar Sean Penn y Tim Robbins en “Río Místico” (2003).

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo