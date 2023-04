Coahuila 2023: El saldo que dejan los debates a la gubernatura, en voz de los expertos

Con un debate bastaba. Primero, porque son recursos públicos para arenas políticas en las que con una sola muestra se accede al resultado/tendencia. Esto, ya que los candidatos han dado señales de su personalidad, intereses y formas de comunicación en medios y redes a los que se les destina también dinero público, es decir de impuestos ciudadanos. Así, en estos dos debates, de tres que serán, se observó la misma tendencia: Manolo Jiménez Salinas inalterable -quien lleva la ventaja en las encuestas-, no respondió a provocaciones ya que cuenta con recursos económicos, movilización partidista y está en una entidad priista, lo sabe. Ricardo Mejía Berdeja prosiguió argumentando con fiereza sobre los puntos flacos de las administraciones estatales priistas de los últimos 18 años. Lenin Pérez Rivera mantuvo su temperancia propositiva y Armando Guadiana Tijerina sostuvo un rol de imprecisión campechana.

Se ha dicho que el debate convocado por COPARMEX permitió a los candidatos enfocarse en las propuestas y no en descalificaciones, gracias al ambiente controlado y el formato que eligieron para su desarrollo, pero esa no es una comparación apropiada.

Es lo que hay... nos lo dejaron más que claro

ENRIQUE ABASOLO

Los debates son uno de varios indicadores del nivel y el estado de nuestras democracias.

Como no podía ser de otra manera, en México se trata de conectar la mayor cantidad de golpes de efectismo populista. Y el muy particular caso que nos ocupa, los recientes “debates” rumbo al relevo en la Gubernatura Coahuilense, no podía ilustrar mejor lo anterior.

Aunque un sector de la opinión pública exige ejercicios más propositivos, con un mayor despliegue técnico en la exposición de problemas concretos y sus posibles soluciones, dada la escasa o nula interlocución de nuestra clase política con la sociedad, no es del todo ocioso que los debates sean un espacio franco para el ataque frontal entre candidatos hacia sus respectivas debilidades y puntos flacos, claro, siempre y cuando estén sustentados en hechos demostrables.

Los dos debates recientes entre aspirantes a gobernar nuestra Entidad nos formaron por lo menos una idea de lo que sería el gobierno con cualquiera de los dos candidatos que van arriba en las encuestas:

El puntero y abanderado por el partido hegemónico en el Estado, Manolo Jiménez Salinas, se resiste a hablar de la Megadeuda y a asumir el moreirato como una calamidad viva en el régimen que hereda, lo cual nos pinta a un futuro gobernador desentendido de éste y otros temas que son clamor y reclamo popular genuino.

Armando Guadiana por su parte, presentó su numerito de humoradas y ocurrencias, muy jocosas, muy bien recibidas, que también nos anticipa lo que sería su improbable administración: una encabezada por un añoso mandatario física y mentalmente disminuido, aunque bueno para los dicharachos y para sacarnos la risotada fácil; que nunca se hace responsable de sus actos pero tiene siempre una frase pintoresca a mano para todo, sospechosamente parecido al monarca chiquito de Palacio Nacional.

Eso es lo que hay para elegir y ambos debates nos lo dejaron más que claro, transparente.

