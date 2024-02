Cuenta Regresiva al Oscar: “Vidas Pasadas”

Hoy inicia el “mes del amor”, y la mejor opción para la ocasión es un estreno en cines de México del día de hoy que además está en la contienda por el Oscar 2024.

Nos referimos a la ópera prima de la cineasta de origen coreano Celine Song que bajo el título de “Vidas Pasadas” (“Past Lives”), si bien obtuvo dos importantes nominaciones al Oscar en las ternas de Mejor Película y Mejor Guión Original de la autoría de Celine, muchos críticos alzaron la voz en protesta de que no se haya considerado ni a Celine en la categoría de Mejor Dirección (como sí ocurrió con la francesa Justine Tiet por “Anatomía de una Caída”, a la cual dedicamos estos espacios la semana pasada) o a sus actores protagónicos Greta Lee (de la serie “The Morning Show”, de Apple TV) y Teo Yoo, quienes en su defecto sí fueron considerados para otras premiaciones como los AFI, BAFTA, Critics Choice, Globos de Oro e Independent Film Spirit, entre otras más.

Lo cierto es que desde su primera escena donde vemos a un trío de personajes, dos de rasgos asiáticos y el tercero no, se encuentran sentados en la barra de un bar y una voz en off se cuestiona qué es lo que están haciendo juntos “Vidas Pasadas” nos enfrenta a una historia que si bien toma la estafeta de originales dramas románticos del siglo XX desde el clásico “Algo para recordar” (Leo McCarey, 1957) o la también independiente “Si yo hubiera” (Peter Howitt, 1998) va tejiendo su narrativa de una manera no menos original al remontarse primero a 24 años atrás cuando en Corea del Sur una pareja de niños, Nora y Hae Sung, quienes apenas están fortaleciendo una amistad, ven sus caminos encauzarse por rumbos separados cuando los padres de ella les comunican a ella y a su hermana que van a emigrar a Canadá.

La historia a partir de entonces den un salto primero 12 años después y posteriormente otros 12 hasta el momento actual al que corresponde la escena del inicio de la película, donde Nora, su esposo judío y norteamericano Arthur (John Magaro, de “La gran apuesta”) y Hae Sung, se han encontrado en medio de una visita de Hae Sung a la ciudad de Nueva York donde viven Nora y Arthur para finalmente enfrentar las dudas y deseos reprimidos que flotan en el ambiente de todos ellos ante lo que la vida pareció definir en un inicio como dos vidas que estaban destinadas a terminar juntas pero por los giros de sus respectivos destinos parece no ser así.

“Vidas Pasadas”, como ocurre con los buenos libros cuyo título encierra toda la esencia de la historia a contarse, además de irse desgajando en diferentes capas, juega con la creencia que no solo se tiene en culturas orientales como la coreana sino en otras tantas de que uno además de transitar por este plano fisico y determinante ha tenido vidas pasadas en las que su círculo familiar y amoroso se replica en futuras reencarnaciones, y es esa incógnita la que habrán de resolver los protagonistas de esta trama.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @Alfredo Galindo