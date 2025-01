El amor llega sin anunciarse. La gracia divina nos sorprende con regalos que ni siquiera estábamos buscando

He tenido una epifanía. También se llaman insights o darse cuenta. Me han preguntado tantas veces cuáles son mis proyectos y qué trae el 2025 para mí. No había podido contestar, hasta ahora. El día 31 contemplaba una publicación de una persona que tiene un carácter particular, tal vez experimenté algo de resonancia. Las aportaciones de esta persona particular, psicólogo, son ácidas y divertidas, directas y claras. Va sin decir que me gusta leer sus publicaciones, y al escucharlo me identifico. Todo esto es secundario al hecho de que en el proceso de felicitaciones de año nuevo, comencé a darme cuenta de lo tanto que admiro a muchas personas, y esa admiración comenzó a tomar el lugar que generalmente ocupa la crítica y el juicio.

Decía alguien, tengo la sensación de que fue Claudio Naranjo, que a veces vamos trabajando en nuestro proceso personal, poniendo atención en ciertas cosas, y de pronto se resuelve algo muy distinto a lo que pensábamos que lograríamos. Créanme, estos logros, descubrimientos, eventos, y epifanías, son sorprendentes, algo así como milagros. Otro maestro decía que eso era la gracia divina, y le creo. En momentos nos sorprende gratamente nuestro propio crecimiento. Me encanta cuando alguien llega a consulta habiéndose dado cuenta de algo muy valioso. Hace muchos años, una mujer a quien estimo mucho, me habló antes de su sesión para preguntar, “¿Puedo llevar una botella de vino? Tengo algo que festejar.” Se vale. No todo el trabajo personal es difícil y doloroso. En momentos está lleno de asombro y contento.

Creo que estoy viendo una conexión entre la envidia y mi complejo de superioridad y lo que admiro en otras personas. No preguntes, es algo complicado de explicar sin mucha teoría. Al contemplarlo, se me alegró el corazón. Mucho se habla sobre lo que significa amar, y creo que, con o sin intención, he llegado a un entendimiento un poco más avanzado. No te preocupes, no estoy hablando de iluminación. Solo confirmo que he sentido algo que no había sentido antes, no de la misma manera.