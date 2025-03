El discurso de los reptilianos

Impone su idea sobre la ética, la moral y la sensatez. La confusión radica en las líneas del pensamiento pragmático. Construya su dios terrenal.

Ahí van los chicos de BTS. Las masas incrédulas celebran cada presentación. Ya regresan de prestar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Las acciones de su casa discográfica recuperan las expectativas del mercado.

Recordamos a África como continente saqueado. Sus diamantes de sangre financian algunas de las sanguinarias familias militares. Los sostienen en el poder. Toda la geografía iniciática de vida terráquea.

Muchas de sus comunidades aun transitan en la era de piedra. Necesitaríamos por lo menos al año un We Are the World para paliar por encima. Donde las Naciones Unidas desentienden el significado de humanidad y servilismo.

Ángeles y criaturas caídas del cielo. Quienes necesitamos de evidencia no podemos evaluar veredictos concluyentes.

Mientras la memoria, la imaginación, de la cultura norteamericana, en la teleserie del siglo anterior. Invasión Extraterrestre. La trama es sencilla. Por debajo de la piel humana, la mascarada.

Vienen a substraer los recursos hídricos del planea. Lo hacen de manera diplomática. Incluso hasta pacífica. Los inconformes, los de siempre, se hacen llamar la resistencia.

Perseguidos por el aparato de seguridad interior, algunos de ellos son capturados. La cárcel o la pena capital.

Los reptilianos de la serie incluso se enamoran. Uno de ellos procrea con una humana. La criatura simbiótica. Actúa como infante con el rostro de los alienígenas.

Donald Trump ofrece el discurso a los congresistas. Les menciona el renacimiento del sueño americano. El domingo Claudia Sheinbaum también tendrá plenaria en el zócalo de la ciudad de México.

Justin Trudeau exhorta al boicot conjunto. Panamá le dice no a la intentona de recuperación del canal comercial. Groenlandia tampoco será protectorado, estado adjunto o saldrá del reino de Dinamarca.

Parece el capítulo final de Invasión Extraterrestre. Obviamos no mencionar la trama de los reptilianos del humor incombustible.