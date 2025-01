Enseñan el cobre

Les platico:

Cien millones de pesos al mes reciben los líderes de la Sección 50 de maestros para atender médicamente a sus 70,000 afiliados, jubilados y familiares.

Este dinero proviene de las cuotas que los mismos trabajadores de la educación aportan cada quincena, que les son descontados puntualmente por quienes supuestamente están ahí para defenderlos.

A pesar de eso, gran parte de esa feligresía cae como moscas diariamente, víctimas de enfermedades y padecimientos incapacitantes e incluso mueren por falta de atención médica, que corre a cargo del ISSSTELEON.

El actual secretario general de la Sección 50 del SNTE, Juan José Gutiérrez Reynosa, comanda una red de corrupción que beneficia a empresas de Alfonso Cepeda Garza, hijo del dirigente nacional de ese sindicato, Alfonso Cepeda Salas, senador por Morena.

Platiqué con la profesora Lucilda Pérez Salazar, símbolo de la lucha del magisterio nacional por sus derechos.

Me dijo que en sus 42 años de vida, el ISSSTELEON no ha podido -o no ha querido- construir un hospital para atender a los maestros de NL.

Tampoco ha crecido la infraestructura médica para cumplir con la obligación de proporcionar los servicios de salud a los derechohabientes del magisterio.

”Para los gobiernos estatales ha sido muy cómodo y conveniente subrogar a los sindicatos la atención médica de sus afiliados, porque de esa manera solo entregan las cuotas que les son descontadas cada quincena al personal y a los jubilados y se desentienden de cualquier tipo de fiscalización sobre el destino del dinero”, me dijo.

La maestra Pérez Salazar asegura que en casi medio siglo, no se ha realizado una sola auditoría a la Sección 50 del SNTE, por lo que sus líderes se despachan a sus anchas.

Viven rodeados de lujos, basta ver los vehículos que manejan ellos y sus familiares y las lujosas ropas que visten.

La maestra Pérez Salazar lo dice con todas sus letras: Los actuales dirigentes disponen de las cuotas que aportan sus representados en la total opacidad, discrecionalidad y corrupción. “No le rinden cuentas a nadie, engañan a los maestros”.

”Nuestra gente se enferma y se muere, porque es terrible el desabasto de medicinas, a pesar de que los contratos directos a las empresas del lider nacional se dan para beneficio de sus bolsillos, en contubernio con los dirigentes estatales”, me dijo uno de los colaboradores cercanos a la maestra Pérez Salazar.

Tan solo en el 2024, el ISSSTELEON entregó a la Sección 50 del SNTE, $1,245 millones y de estos no hay rastros de fiscalización alguna. “Los maestros no sabemos el destino de todo ese dinero”.