Fernando Orozco Lara: ¡Hechos, no palabras!

Cuando el abogado Fernando Orozco Lara rindió protesta como alcalde de Parras, muchos pensamos que un reto tan formidable rebasaba la capacidad de un joven político en ciernes. Más cuando Parras de la Fuente padecía de una época de 20 años de malos, destructivos y degradantes gobiernos de alcaldes corruptos que traicionaron a los parrenses que, equivocadamente, votaron por partidos políticos diferentes al PRI y que resultaron ser un auténtico desastre: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no es verde ni ecologista, ni siquiera un partido político, sino una verdadera cueva de ladrones, y Morena, que no regenera nada ni a nadie porque agrupa a desertores ladrones de otros partidos y ha resultado ser un fracaso nacional en cuanto a salud, educación, seguridad, pobreza y combate a la corrupción. La evidencia está ahí para mirarla, los exalcaldes del PVEM y de Morena fueron encarcelados por ladrones y sometidos a proceso penal por corrupción.

En Parras a Fernando Orozco no le interesa voltear a ver ese pasado y sabemos que hasta le molestan las comparaciones que ahora son innecesarias porque pueden polarizar la unidad de los parrenses. Pero –opinión personal– los ciudadanos debemos estar atentos y conscientes de que hay errores que no debemos repetir para no poner en riesgo el bienestar al que nos obliga el sentido de comunidad.

Este columnista recuerda en un pasado reciente un Parras en tinieblas por las noches, el crimen organizado en las calles con peligrosa inseguridad, servicios primarios mínimos, abandono, suciedad, decadencia y marginación. Nos consta porque vemos un cambio en Parras desde que el Ayuntamiento que encabeza Orozco Lara ha ido reconstruyendo todo aquello que se encontraba deshecho y lacerado, porque de inmediato vimos como es que regresó el alumbrado público a las calles de Parras, eso nadie lo puede discutir o negar, y como es que fue retomando el control de la seguridad pública y optimizando el servicio de agua potable y drenaje.

Hoy Parras se ha convertido en un emporio turístico generando empleo y derrama económica para la población que tiene iniciativa y es emprendedora. En cuestión cultural hemos visto acciones que por decenios reclamaban una justa corrección y renovación. En primer lugar, aunque parezca intrascendente, pero era una ingratitud y una vergüenza que la Cuna de la Democracia de México no tuviera una estatua digna del apóstol Madero, su efigie en el obelisco es muy pequeña y ahora se ha develado un monumento digno de ese mártir benefactor de la de patria. Asimismo, la Casa de la Cultura de Parras es hoy un museo digno de las mejores galerías de México, pues estuvo abandonada por muchos años y hoy es un museo muy visitado por el turismo nacional e internacional.

El Segundo Informe ciudadano del alcalde de Parras, sobrio y ciudadano, está abierto y transparente en cuanto a logros y avances no vistos en todos esos años, donde imperó el desorden, el abuso y la corrupción.

Y no se trata de hacer comparaciones odiosas con los últimos gobiernos municipales de Parras. Pero ha resultado difícil escapar de esas administraciones de sombras y corruptelas de quienes se sentían dueños del patrimonio público de los parrenses. Es, pues, necesario no olvidar y reflexionar en ese pasado desastroso para facilitar la comprensión y valoración de la realidad presente. ¡Hechos, no palabras! Nos dice Fernando Orozco Lara. ¡Enhorabuena!