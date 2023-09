Hay frases hechas que uno se siente obligado a decir. Antes, cuando los albañiles hacían un trabajo en casa de alguien, el dueño les preguntaba siempre, con la sonrisa consabida:

-¿No han hallado la relación?

-No, patrón -respondía el “maistro” con la misma sonrisa obligatoria-. Todavía no aparece.

-Si la encuentran avísenme -decía siempre el propietario.

Ya no hay historias de aparecidos en estos tiempos de hoy. Hay nada más historias de desaparecidos por cosas de secuestros. Ya no hay tampoco espantos. Y qué bueno, pues si uno se me apareciera no sabría yo qué hacer. Le espetaría, sí, la pregunta que cuando niño aprendí para esos casos:

-En nombre de Dios te pido: ¿eres de este mundo o del otro?

Si el “bulto” me respondiera que era del otro mundo me quedaría tranquilo. El problema sería que me dijera:

-Soy de éste.

Entonces sí me espantaría. Y es que los espantos de este mundo son más peligrosos, mucho más, que los del otro.