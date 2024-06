Hoy existe un empresariado más rico que nunca y un sistema de salud más fragmentado

Dos puntos complejos necesarios de abordar: la riqueza en manos de pocos y un sistema de salud que impacta a la población mexicana. Uno de estos temas, la riqueza, me llevó a esta reflexión, ya que durante una charla con mis amistades -dos de ellas son empresarias-, enfatizaron que luego de seis años de gobierno el empresariado no perdió nada; esta aseveración me sorprendió ya que mis amistades son partidarias de la coalición del PRI, PAN y PRD. Esto sería contrario a la percepción y postulados generalizados. Entonces di una rápida mirada a El Financiero y otros sitios, allí se dio cuenta de cómo cinco empresarios aumentaron su patrimonio durante los últimos seis años.

Según el análisis de Bloomberg, en el lapso de diciembre de 2018 a marzo de 2024, Carlos Slim y Germán Larrea incrementaron su fortuna en más de 79,900 millones de dólares, esto representa el doble de los aumentos para el empresariado latinoamericano. Lo anterior quiere decir, según estas fuentes, que el repunte del peso mexicano al aumentar su valor en un 25% frente al dólar fue “un factor crucial en el enriquecimiento de los multimillonarios”. Y también, que esta “apreciación del peso no solo mejoró el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que también aumentó el valor de los activos en pesos de los multimillonarios, facilitando la compra de bienes extranjeros”. Ah, caray.

Vemos la lista completa de los cinco multimillonarios, con sus respectivos ingresos; algunos de ellos estuvieron muy expuestos mediáticamente ya que fueron beneficiarios de contratos gubernamentales:

Carlos Slim en diciembre de 2018 poseía 51,800 millones de dólares y en abril de 2024 llegó a 107,000 millones de dólares. Germán Larrea en diciembre de 2018 tenía en sus arcas 3,530 millones de dólares y en abril de 2024 alcanzó los 41,500 millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego en diciembre de 2018 reportó 9,420 millones de dólares y en abril de 2024, 15,300 millones de dólares. Por su parte, esta fuente estima que Alejandro Baillères posee 8,060 millones de dólares. Finalmente, comparte que Juan Beckmann y familia en diciembre de 2018 tenían 3,700 millones de dólares y en abril de 2024, aumentó a la cifra 8,000 millones de dólares.

Contra toda retórica, la pasada administración federal, rechazó colocar el impuesto a las herencias que se aplica en otros países y adicionalmente “limitó la acción de reguladores independientes que podrían controlar a grandes empresas”.

Por otro lado, también las políticas gubernamentales siguieron estimulando los huecos en el sistema de salud mixto fragmentado, un sistema desarticulado entre sí, con la prevalencia de los hospitales privados con altos costos de atención, lo que afecta la economía del grueso de las familias mexicanas, quienes se enfrentan a hospitales públicos con atención técnica de baja calidad, sin medicamentos suficientes, por decir lo menos, así como a prácticas de corrupción, uso irracional de recursos y robo de medicinas o material médico por parte de su personal. Y cuando ya no es posible o no fue recibida la atención, se trasladan a los hospitales privados con las imaginadas consecuencias en su economía.

Así, mientras los multimillonarios siguen en ascenso, contratando a un cuerpo laboral cuyo salario es insuficiente, ese cuerpo laboral no tiene acceso a un sistema de salud que le permita vivir en condiciones dignas.

El vocablo dinero tiene su origen en el latín denarius. De la misma etimología procede la palabra dinar, nombre de una otra moneda usada en los países árabes.