La plaza: Apropiación del espacio público

“Yo soy el espacio en donde estoy”.

Noël Arnaud.

El vínculo o la conexión que existe entre el espacio y el individuo o el colectivo, es una relación que se da entre ambos en tiempo presente, pero también en las memorias. Según algunos autores que estudian la psicología ambiental y social, de los vínculos entre las personas y los espacios, los principales conceptos que emanan son el espacio simbólico, la identidad y el apego al lugar. Este último entendido como una construcción social del espacio. Es decir, las dinámicas que se despiertan en un grupo de personas al estar en un lugar y que les permite sentirse libres de transitar en él, de apropiárselo. A través de la apropiación, dicen los expertos: “la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones en un contexto sociocultural e histórico”, tal como expresa Merleau-Ponty; “el mundo está completamente dentro y yo estoy completamente fuera de mí.”

En 2021, nuestro gobierno decidió cerrar la plaza de armas o enrejarla, limitando el paso de los transeúntes, en consecuencia, se limitaron también las dinámicas y procesos que se dan naturalmente en un espacio público. Cualquiera que haya sido la “razón” o el “argumento”, me parece corto e insuficiente, porque el corazón de la ciudad o nuestro centro histórico, no solamente es un espacio lleno de memorias y significados, sino que también es un lugar donde la interacción social, la apropiación y el ejercicio de la libertad deberían ser prioritarios. Tal como señalaba Pérez Cervantes en su columna en aquel entonces en este mismo medio: “El espacio público es superar la angosta delimitación de lo individual, la posibilidad de encontrarse, de encontrarnos. Porque no es el suelo lo que se delimita, mucho menos el tránsito: si se prohíbe la plaza, se prohíbe el fluir de la vida”. Sin embargo, en esta temporada, en nuestra plaza de armas se dispusieron elementos decorativos propios de la navidad y las fiestas decembrinas, juguetes tradicionales a gran escala, coloridos, iluminados; pero quiero enfatizar: se removieron las rejas. Nos permitieron caminar, disfrutar del sol, convivir libremente. ¿Habrá notado el funcionario, el policía o el guardia la gran diferencia que se siente al estar ahí? ¿cómo la gente se apropia libremente del espacio público? ¿cómo cambia la dinámica? ¿cómo ahora es un espacio vivo lleno de personas y también animalitos? ¿cómo podemos convivir e interactuar?

Valera define el espacio simbólico urbano como un elemento que forma parte de la estructura de la ciudad, en donde sociedad e individuos son capaces de percibirse a sí mismos en él como iguales y al mismo tiempo, diferenciarse de otros que son ajenos a dicho espacio. Lo que se genera al beneficiar el libre acceso a un lugar público, son precisamente valores como la interacción de las personas con su contexto y según el autor, este es percibido como propio integrándose como elemento representativo de identidad: esta imagen de la ciudad que compartimos y que percibimos como significativa y nuestra, porque nos da la bienvenida, porque se queda en nuestra memoria colectiva, porque nos permite ejercer nuestra libertad, compartir y crear experiencias: hacer comunidad.

Sin identidad no hay apropiación y viceversa, porque este sentido de arraigo nos lo proporciona precisamente aquello con lo que nos identificamos, porque así como afirma Pallasmaa: “La identidad no es un hecho dado ni una entidad cerrada, es un intercambio. Cuando me instalo en un lugar, el lugar se instala en mí”. Tengo la fortuna de escribir esta breve reflexión en el último fin de semana del año 2023, y digo fortuna, porque más allá de expresar mis buenos deseos, puedo dar testimonio de la apropiación del espacio público en mi ciudad, un fenómeno que se extrañaba. Entonces, una de mis esperanzas para el próximo año sería (si me lo permite), que nuestros espacios públicos, se queden nuestros y se queden públicos, que la decisión no sea sólo del momento, que permanezca, para que así habitemos el espacio y hagamos comunidad.