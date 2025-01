¿La redención de Jennifer López?

El jueves pasado, entre las nominaciones al Oscar y el estreno de “Emilia Pérez” en salas de cine de México, en Estados Unidos se inauguró la edición 2025 del Festival de Cine de Sundance.

El festival inaugurado en 1981 por el actor y director norteamericano Robert Redford haciendo alusión al personaje que interpretó en el clásico western de 1969 “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, bajo la dirección de George Roy Hill y protagonizando al lado del actor Paul Newman, se ha caracterizado por darle cabida desde sus inicios a propuestas arriesgadas y en su mayoría pertenecientes al cine independiente desde clásicos como la nominada al Oscar “El Norte” (Gregory Nava, 1983) hasta la reciente ganadora de la estatuilla “CODA: Señales del corazón” (Sian Heder, 2021), entre muchas otras más.

Este año coincidió tan solo en la primera semana de esta edición el estreno de varias producciones que por sus temáticas curiosamente muy relacionadas a la de la controversial “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, chocan de frente con varias de las órdenes ejecutivas del nuevo presidente Donald Trump en relación a la diversidad étnica y sexual, con producciones como “Jimpa”, de Sophie Hyde, protagonizada por los primeros actores Olivia Colman y John Lithgow (“Cónclave”), así como la versión musical del clásico texto teatral y película “El Beso de la Mujer Araña”, dirigida por Bill Condon y cuyos créditos comparten Diego Luna; Tonathiu y Jennifer López.

Esta versión musical que a finales de los años 90 protagonizaron en México el primer actor Mario Iván Martínez (“Como Agua para Chocolate”) y la desaparecida actriz Christian Bach, y más recientemente el actor de musicales Rogelio Suárez (“Hoy no me puedo levantar”; “La Jaula de las locas”) y Chantal Andere, entre otros, sobre la relación en una celda entre un preso político y un homosexual cuyo vínculo proporciona “la Mujer Araña” del título, resulta que hasta el momento de escribir estas líneas ha sido una de las películas más ovacionadas del festival y hay quienes han anticipan desde ahora nominaciones al Oscar el año próximo para Tonatiuh y Jennifer López.

Esta no es la única señal de que Jennifer López, quien tuvo un 2024 desastroso por decir lo menos tanto a nivel personal tras su divorcio con el actor y director Ben Affleck y a nivel profesional con malísimas películas dentro del género documental para Prime Video (“This is Me Now”) como de ficción para Netflix (“Atlas”, que no por nada la semana pasada le dio una nominación a los Razzies a la Peor Actriz del 2024), está iniciando el 2025 a todo lo alto y en lo que parece ser una redención cuando menos artística puesto que previo a la premiere de “El Beso de la Mujer Araña” ha tenido muy buenas críticas en la recién estrenada biopic en Prime Video de “Imparable”.

“Imparable: La Historia de Anthony Robles”, tiene a J.Lo como la madre de Robles (Jharrel Jerome), personaje vital de su trama.

