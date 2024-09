El día 8 de Septiembre, es el día Internacional de la Alfabetización. El Maestro Lucio Cabañas Barrientos fue un profesor rural, egresado de la Normal de Ayotzinapa, a quien se le atribuye, principalmente, la formación del Partido de los Pobres en Guerrero (muchos le critican, que poseía un brazo armado llamado la Brigada Campesina de Ajusticiamiento).

Establecieron dentro de su ideario 12 puntos, donde explicaban y proponían un modelo económico basado en reparticipación de recursos y generación de más riquezas; sobre todo para los campesinos. Por su formación de Maestro, la consecuencia de esos 12 puntos traería para todos _en particular para los campesinos_ una alfabetización que rompería con muchas inercias generacionales que habían provocado una gran brecha cultural, entre tanto, también consecuencia de una no emancipación de los campesinos. La gente no era sujeto de su propio destino.

En Lucio Cabañas Barrientos, influyo la muerte de su padre campesino, asesinado por un cacique. En la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa le apodaban “El Chivo”. Desde estudiante sobresalieron sus dotes de liderazgo; como alumno, prontamente se convirtió en representante de escuela y de ahí a líder estudiantil a nivel nacional.

El entorno de Lucio fue la pobreza, la desigualdad, la carencia, el no comer y la analfabetización; pero la esperanza, su alimento de cada día. Su actividad rebasaba con creces la figura típica del Maestro. Fue el arquetipo del Profesor que se inculcó en épocas como la del General Lázaro Cárdenas.

Las circunstancias y su sensibilidad lo orillaron a convertirse en guerrillero. Conocido como Lucio, El Gallo, Miguel, El Chivo, El Profe, El Maistro fue un defensor del pueblo, en específico, de la gente que menos tiene y del pueblo indìgena.

El Estado de Guerrero siempre se le ha caracterizado por ser una entidad con altos índices de violencia; particularmente la violencia estructural entre la oligarquía y el proletariado, además, que el comportamiento sanguinario de los grupos delictivos lacera estructuralmente el tejido social.

Pudiéramos decir que estos antecedentes fueron fundamentos para iniciar su guerrilla, atípico en todas sus formas. “Cabañismo” o “Pobrismo” se le llamo a su movimiento. Su guerrilla no siguió los marcos del marxismo-leninismo, ni del guevarismo; aunque se dice _según lo comentado por historiadores_ que sus brigadas, recibieron técnicas guerrilleras aprendidas en Corea del Norte.

En su ideario, y enfrentando el dogmatismo ultraizquierdista, no pensaba en un modelo utópico de sociedad, quería resolver cuestiones prácticas y urgentes _como el analfabetismo_ y no especular sobre un mundo mejor que no había llegado aún.

En Mayo de 1969 funda el Partido de los Pobres (PDLP). Las represiones por parte del gobierno, no mataron la esperanza, al contrario, incentivaron a nuevas generaciones inconformes. El nombre de Lucio Cabañas representa hoy en día, la esperanza de una sociedad justa.