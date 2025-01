‘Me haces falta’; ‘Bandidos’ y Tongolele

Luego de concluir el 2024 con los estrenos consecutivos de dos buenas series dentro del género de la acción y el thriller como “La Locura”” y “Palomas Negras”, Netflix mantuvo la vara alta iniciando este.

Esto con la llegada el primer día de enero de “Me haces falta” (“Missing You”), serie de cinco capítulos que si bien no tiene a un fugitivo o espías como “La Locura” o “Palomas Negras”, de manera respectiva, sí tiene a una mujer y de color de protagonista, siendo esta la oportunidad para la actriz británica Rosalind Eleazar (parte del equipo de “Caballos lentos”, de Apple TV Plus) como la detective Kat Donovan, quien poco después del asesinato sin resolver de su padre, coincide con el ex novio que la abandonó precisamente en medio de ese difícil trance en una aplicación de citas, en medio de sus esfuerzos por no dejar que se cierre el caso, encontrar que el ex novio pudo haber estado involucrado.

El viernes 3, luego también que el 2024 diera cierre en la misma plataforma a la segunda temporada de la serie mexicana “El Niñero”, llegó a la misma la segunda temporada de uno de los más exitosos estrenos en series en español del año pasado, “Bandidos” la cual, en su caso estrenada en medio de la Semana Santa, por aquí mismo comentamos que era un entretenimiento palomero aceptable que seguía la tradición de clásicos de aventuras hollywoodenses como “Cazadores del Arca Perdida” (Steven Spielberg, 1981), pero ahora con el actor mexicano Alfonso Dosal como hijo de un reconocido arqueólogo (Bruno Bichir) quien convoca a un grupo de bandidos para encontrar un tesoro prehispánico.

La segunda temporada no podía quedarse atrás, y trae de regreso a Miguel (el personaje interpretado por Dosal) y a los bandidos que no quedaron en el camino en la primera entrega (aunque hay algunos como el que interpretaba Juan Pablo Medina), ahora con una misión todavía más ambiciosa: encontrar el tesoro de Moctezuma, dando oportunidad a la participación de nuevos personajes entre los que la joven actriz Ximena Lamadrid (“Bardo”) y el coahuilense Jorge A. Jiménez, visto a su vez en una de las mejores series de Netflix del año pasado como lo fue “El Secreto del Río”, entre otros más.

Para terminar este primer espacio del 2025, y como propósito de Año Nuevo, luego de haber dedicado la última del año pasado entre otros temas a la muerte de la actriz y cantante Dulce a los 69 años de edad, vamos a honrar antes de recordarlos cuando ya no estén con nosotros y hoy lo hacemos con la actriz y bailarina Yolana Montes “Tongolele”, quien el mismo viernes 3 llegó a los 93 años de edad, y aunque es de sobra conocido su paso como una de las sobrevivientes de la Época de Oro del Cine Mexicano al lado de íconos como Tin Tan, también en la pantalla chica hizo trabajos memorables en telenovelas como “La pasión de Isabela” (1984) y en “Salomé” (2001). ¡Felicidades!

