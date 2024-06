MIRADOR 08/07/2024

Me pregunto si la rosa sabe que es la rosa.

Espero que no lo sepa, porque entonces se volverá más rosa y exigirá que le escriban nuevos versos y canciones.

La violeta fue declarada la más humilde de las flores. Como premio pidió que las hojas que la cubrían fueran hechas a un lado. “Para que todo el mundo –dijo- pueda contemplar sin estorbos mi extraordinaria belleza, más grande que la de cualquier otra flor”.

¿El clavel se llama así porque tiene olor de clavo, o el clavo recibió su nombre porque tiene aroma de clavel? No lo sé, y estoy seguro de que tampoco lo saben el clavel y el clavo. Lo que importa es que ambos conserven su perfume.

Esas tres flores que he citado no están de moda ya. Ahora los ramos se hacen con flores de nombres exóticos que ni siquiera puedo pronunciar. Pero oí que la rosa, la violeta y el clavel dijeron: “Al menos servimos todavía para que un escribidor escriba acerca de nosotras cuando no tiene nada mejor sobre qué escribir”.

¡Hasta mañana!...