‘Moscas’ y ‘La Maldición del Quinto Partido’

Casi un mes después del ausente estreno nacional de “En el camino”, de David Pablos, la que sí llegó a las salas de cine de Saltillo fue otra de las mejores películas mexicanas del año.

Nos referimos a “Moscas”, el más reciente filme del cineasta Fernando Eimbcke (“Temporada de Patos”), justo cinco meses de su estreno mundial como parte del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compitió por su premio más importante, el Oso de Oro. Y no es para menos, ya que es sin lugar a dudas la mejor película de su realizador desde su memorable ópera prima del 2004 al mantener, sin dejar de sorprendernos gratamente, su estética —que en blanco y negro es equivalente a la que mantiene su sello característico en colores pastel y algunas en blanco y negro el texano Wes Anderson, otro invitado recurrente al prestigioso evento fílmico alemán—.

“Moscas”, a diferencia de la mencionada “Temporada de Patos”, tiene como hilo conductor a estos insalubres insectos que se aparecen en el departamento de Olga Teresita Sánchez, una aparentemente amargada mujer, quien renta un cuarto al esposo de una mujer internada en un hospital, situado al lado del edificio donde ella vive, para atenderla. Pero al descubrir que el inquilino le ha mentido y en lugar de habitar el cuarto él solo lo ha hecho a escondidas con su hijo de nueve años, teniendo una reacción hostil y arbitraria ante este hallazgo, la situación propicia una cadena de eventos que serán determinantes en las vidas de todos los involucrados.

Además de la estética en blanco y negro y dirección de arte, Eimbcke hace en “Moscas” un auto-homenaje a “Temporada de Patos” al incluir al actor Enrique Arreola con una participación especial y elementos como los videojuegos en su trama. Sus principales protagonistas, una mujer madura y un niño de nueve años son los que, a diferencia de los adolescentes de aquella, se roban el corazón del espectador con unas actuaciones que muy seguramente, además de estar presentes en las nominaciones de los próximos premios Ariel, serán recordados para la posteridad con un melodrama que es un dulce para los tiempos particularmente amargos que vivimos.

Y justo para contrarrestar el trago amargo de la derrota de la selección mexicana de futbol contra la de Inglaterra el domingo pasado, el mismo fin de semana VIX estrenó la película animada mexicana “La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido” (Ornella y Sergio Lebrija,2026) en la que la familia mencionada que pudiera considerarse, con sus respectivas distancias, a una familia Burrón del nuevo milenio, cuenta con un irreverente ingenio el posible motivo de “la maldición del quinto partido” que vive la selección nacional desde el Mundial de Fútbol de 1994 en medio de cómicas situaciones en las que incluso forma parte “el Pique” de México 86.

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