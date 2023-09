Muerte de don Eugenio no fue crimen de Estado

Para no andar con interpretaciones ni alucinaciones, concerté una entrevista con Gustavo Adolfo Hirales Morán, uno de los fundadores de la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, autora del intento de secuestro donde murió el industrial regiomontano hace 50 años.

No fue un crimen de Estado porque esa organización -de la cual yo formaba parte- estaba en una lucha contra el gobierno y queríamos demostrar la complicidad que había entre el Estado y los ricos del País.

Lo de crimen de Estado fue invento de un falso periodismo de investigación que se puso a atar cabos donde no había ni uno suelto.

No se trataba de matar al industrial, sino de secuestrarlo para pedir a cambio la liberación de integrantes de la guerrilla que estaban presos; la publicación de un manifiesto en los diarios nacionales y el pago de cierta cantidad de dinero.

R: Claro que no. De ninguna manera.

En agosto de 1973, un mes y medio antes del intento de secuestro de Garza Sada, nos reunimos en Mazatlán varios dirigentes de la Liga, estaban ahí los principales dirigentes, Ignacio Salas Obregón, Manuel Gámez y un servidor.

Se habló ahí de la preparación de un secuestro muy fuerte (el de don Eugenio).

Yo ya estaba preso cuando ocurrió el intento de secuestro de don Eugenio.

Cuando me detuvieron y me torturaron, nadie de la policía me preguntó a quién planeábamos secuestrar.

Nadie del gobierno se dio cuenta de los planes de la Liga.

¿Fueron jóvenes valientes?

P: Pedro Salmerón -el frustrado embajador de México en Panamá- y Gerardo Fernández Noroña calificaron como jóvenes valientes a los integrantes del comando de la Liga que asesinó a don Eugenio. ¿Qué opinas?

R: Yo era parte de esos jóvenes. No voy a renegar de mi pasado. Bueno, cuando el atentado yo ya estaba en la cárcel.