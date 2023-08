Nadie puede decirme quién soy, ni diagnosticar mi tipo de personalidad. El trabajo es mío. ¿Me animo?

He oído hablar de psicoterapeutas y maestros que diagnostican el tipo de persona de sus clientes. Evidentemente, en nuestro trabajo, nos damos cuenta de muchas características de quien acude a nuestros talleres y consultorios. Pero de eso a dictaminar lo que viven en su interior, hay una brecha terrible. “Mi psicólogo anterior me dijo que soy un megalómano.” Tal vez sí, y ¿eso qué? “La maestra del diplomado me dijo que soy eneatipo X.” He conocido “maestros” de eneagrama que no tienen claros sus propios eneatipos. “Me dijo el constelador que tengo una alianza con mi tatarabuela y por eso no puedo encontrar pareja.” Sin comentarios.

Sí señores, estoy criticando a maestros y técnicas que, desde mi parecer, se están manejando de una manera muy osada. Yo doy talleres de eneagrama. Cuando solicité la autorización de mi maestro para impartir lo que había recibido de él (un acto de respeto), me dijo, “Solo te encargo que no diagnostiques eneatipos. Que cada persona haga su trabajo y se descubra desde los procesos de autoconocimientos inherentes en el eneagrama.”