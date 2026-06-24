$!NosotrAns: ¿Qué significa transicionar?

Cuando se habla de mujeres trans, con frecuencia se piensa únicamente en la transición física. Sin embargo, transicionar es un proceso que implica muchas más cosas. No todas las mujeres trans vivimos las mismas experiencias ni todas buscamos los mismos cambios. De hecho, no todas las mujeres trans desean transicionar de la misma manera.

Transición emocional. Reconocerte a ti misma. Hay muchas mujeres trans, sobre todo infancias, que aún no saben que lo son. Están en proceso de reconocerse. Otras ya han logrado aceptarse. Este proceso me tomó 20 años. Sintiéndome perdida, miserable. Reprimiendo mi sentir con todo tipo de adicciones. Autodestruyéndome.

Transición familiar y social. Siempre nos invade el miedo al rechazo de nuestras familias. Muchas veces nos rechazan y tenemos que huir de casa. Hay quienes terminan con su transición en este momento y, tristemente, a veces también deciden terminar con su vida. A mí me aterraba tanto el rechazo de mi familia que me rechacé a mi misma.

Nos mostramos al mundo. Y en este momento nos damos cuenta de que no nos aceptan. Que les incomoda nuestra existencia. Enfrentamos discriminación, acoso, agresiones físicas, incluso asesinato. Ya hemos perdido muchas hijas, hermanas y amigas. Tengo la oportunidad de conocer a quienes han sufrido esto e incluso han sobrevivido a un intento de transfeminicidio.

Transición física y médica. De manera personal, decidimos si nos someteremos a terapia de reemplazo hormonal y a cirugías reafirmantes. Muchas no lo desean o su salud no se los permite. La decisión no es fácil, conociendo los efectos adversos. Hay quienes tienen que autohormonarse, dañando su salud. Otras se someten a prácticas médicas ilegales dañando sus cuerpos. Tristemente hacemos esto por querer cumplir con un estereotipo equivocado que la sociedad ha impuesto sobre la imagen de la mujer femenina.

Transición legal y laboral. En México el 90 % de las mujeres trans sufren desempleo, por lo que muchas viven de la prostitución. El trabajo sexual no es reconocido como actividad laboral formal; quien lo ejerce carece de derechos básicos, seguridad social y garantías de protección frente a la explotación y la violencia.

Actualmente sólo en 20 entidades existe la Ley de Identidad de Género, por lo que muchas aún hacen uso de su nombre de nacimiento para conseguir empleo. Muchas simplemente tienen miedo de buscar empleo debido a la discriminación y al acoso que puedan vivir dentro el ambiente laboral.

Las mujeres trans transicionamos porque nos amamos lo suficiente para hacerlo; vencemos el miedo a la discriminación día con día. Y no importa en qué tipo de transición nos encontramos, no importa si transicionamos físicamente, ¡somos mujeres!