$!NosotrAs: Acuerpar la peri-menopausia

Macaria es una mujer cercana a los 40 años, a quien repentinamente le “notifican” que su cuerpo está cambiando. Sufre un golpe de realidad. Un shock mezclado con desconocimiento y miedo. Su cuerpo adolece, se siente inservible. Siente que poco a poco desaparece. Casi como una muerte.

Ella tiene un encuentro con la Luna. Y la Luna le dice que el otoño está cerca. Que su Luna va a morir.

Macaria ve su sangre tornarse de un color rojo vivo al color de un vino tinto, hasta llegar a un tono más oscuro, justo como el otoño. Ese otoño donde según las abuelas y las mujeres sabias, es el otoño donde las mujeres mueren.

La Luna, al ver a Macaria casi como una adolescente sin entender su cuerpo, su mente y su sangre, finalmente, le comparte su último mensaje:

“Tu cuerpo adolece, tu cuerpo está atravesando un duelo. Pero, ¿Ves ese camino de hojas secas? ¿Ves que se aproxima el otoño? Las hojas secas simbolizan la transformación, el ciclo natural de la vida y la necesidad de soltar para permitir un nuevo renacimiento. El declive forma parte de la evolución y prepara el terreno para la renovación. En realidad, no estás muriendo, Macaria. Ahora eres como ese otoño. Un otoño fértil”.

En México, cerca del 80 % de las mujeres desconoce qué es la peri y la menopausia, y prevalece la falta de diagnóstico y tratamiento adecuados. Gabriela Pineda Hernández (directora de Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Bioética), opina que la menopausia es un hecho importante en el ciclo de vida de las mujeres y en el constructo de “ser mujer”.

Mi nombre es Tania Cardona Palacios, soy bailarina, maestra, coreógrafa y tallerista de danza contemporánea desde 2005. En ciertos espacios de danza he tenido que lidiar con los estereotipos de cuerpo, discursos gordofóbicos, violencia verbal y psicológica, y varios etcéteras. Por fortuna, he podido sanar con la misma danza y hacer las pases con mi cuerpo.

El cuerpo femenino siempre ha sido puesto en la mira. Recuerdo la moda dosmilera, en la que la talla cero de pantalón era el ideal, mientras las que usábamos de la talla nueve para arriba éramos las gordas, y ser gorda estaba mal. Lidiar con mi cuerpo en ese sentido ha sido un proceso de años y de terapia con tres psicólogas diferentes. Ahora vivo lidiar con mi cuerpo en la menopausia, sin herramientas y sin estar preparada como aquella adolescente de 13 años que esperaba con ilusión menstruar.

Mi inquietud me ha traído a acuerparme desde la danza, a escribir sobre Macaria, un pedazo de historia acerca de mi menopausia a los 43 años de vida y honrar la historia de las mujeres de mi linaje. Siento urgente visibilizar y hablar sobre la peri y menopausia.

Macaria y la Muerte de la Luna es una obra de danza contemporánea (en proceso creativo) de mi autoría, beneficiada por el PECDA 2026, Creadores con Trayectoria. Próxima a estrenarse en abril de 2027.