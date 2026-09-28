$!NosotrAs: Decidir es mi derecho, pero ¿realmente lo puedo ejercer?

Hay preguntas que parecen tener una respuesta lógica, pero que exigen ir más allá: cuestionar, reflexionar y volver a preguntar. Hoy tengo una de ellas: ¿realmente se puede acceder al aborto?

Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, nos recuerda la importancia de que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder a servicios de salud dignos para ejercer sus derechos reproductivos. En Coahuila, en 2021, parecía que habíamos llegado a la meta, pero reconocer un derecho es apenas el comienzo.

De poco sirve que una persona tenga reconocido legalmente el derecho a interrumpir un embarazo si, al ejercerlo, no sabe a dónde acudir; no encuentra el servicio; debe trasladarse grandes distancias; o si encuentra personal que desconoce el procedimiento o cuestiona su decisión. Ahí aparece una diferencia fundamental: una cosa es que un derecho exista en el papel y otra muy distinta que pueda ejercerse en la vida cotidiana.

La despenalización es un avance importante, sí: transforma el marco jurídico y aleja el aborto de la lógica del castigo, pero no lo es todo. Podríamos decirlo con un “nosotras tenemos otros datos” para evidenciar que, en la práctica, el acceso no es lo que quisiéramos. Ahora el reto es garantizar que esa transformación de la que tanto se habla también llegue a los servicios de salud y que el derecho reconocido pueda convertirse en un derecho ejercido.

Que no se confunda lo que quiero decir, en Coahuila existen servicios públicos de aborto seguro y existe una ruta institucional. Pero que exista una ruta no significa que todas las personas puedan recorrerla con la misma facilidad. ¿Qué sucede con quien vive en un municipio donde no existe una unidad que proporcione el servicio? ¿Qué ocurre si el personal no sabe orientarla? Hay muchas preguntas y necesitamos respuestas, porque el acceso a un derecho depende de las condiciones en las que puede ejercerse. Por eso vale la pena mirar más allá de las leyes y observar qué sucede dentro de las instituciones.

Despenalizar transforma la ley, pero garantizar un derecho exige transformar las condiciones para ejercerlo. Porque entre “el servicio existe” y “puedo acceder al servicio” puede existir una distancia más grande de lo que imaginamos. Esa distancia merece ser investigada.

El debate no puede quedarse en “¿es legal?”. Tenemos que preguntar: ¿es accesible?, ¿es oportuno?, ¿es seguro?, ¿es digno?

La despenalización puede abrir la puerta, pero corresponde a las instituciones garantizar que esté abierta. Y que ahora la pregunta más importante este 28 de septiembre sea: cuando una persona decide interrumpir un embarazo, ¿puede acceder a ese derecho?