$!NosotrAs: Donde el amor deja de parecerse al miedo

Cuando la casa guarda silencio y una infancia duerme, muchas madres no descansan: anticipan. Esto no es ansiedad individual. Es carga mental. Un trabajo constante, no remunerado, invisibilizado, que sostiene la vida cotidiana y permite que el mundo siga funcionando.

La maternidad está hecha de decisiones pequeñas y continuas: alimentación, horarios, descanso, bienestar emocional. Pero cuando una madre atraviesa una separación —especialmente después de vivir violencia— esas decisiones ya no son solo rutina. Son reconstrucción: reconstruir la paz, la seguridad y la posibilidad de habitar una casa sin miedo.

La maternidad autónoma posterior a la separación no es una narrativa de empoderamiento ni una historia de superación. Es una reconfiguración profunda de la vida entera: la economía del hogar, los tiempos, los vínculos y la forma misma de criar.

Para muchas madres migrantes —o alejadas de sus familias de origen— la separación ocurre sin red de apoyo tradicional. No hay abuelas, tías o vecinas que sostengan la crianza. Y entonces ocurre algo fundamental: el apoyo se construye.

Aparecen otras mujeres.

Amigas que se quedan unas horas con la cría.

Amigas con quienes se comparten comidas cuando el cansancio no permite cocinar.

Amigas que organizan citas de juego, que acompañan, que sostienen el llanto y celebran los pequeños logros.

No es asistencia caritativa. Es un vínculo político.

Aquí el concepto de matriarcado adquiere otro sentido. No como mito antropológico, ni como fantasía de poder invertido.

Este matriarcado no es el patriarcado al revés. No se basa en jerarquías rígidas, control o dominación. Se construye en lo cotidiano, en la cooperación, la confianza y el cuidado compartido.

Es un matriarcado afectivo y práctico: una red de mujeres que sostienen la vida cuando fallan las instituciones, se rompe la familia nuclear o el Estado se ausenta.

Un poder que no oprime, sino que organiza la vida para que el miedo no sea el centro.

Las experiencias de violencia dejan huellas. El miedo, la desconfianza y la hipervigilancia pueden instalarse como protección. Sin embargo, muchas madres toman una decisión consciente: no reproducir el daño.

Criar desde el respeto, el diálogo y la seguridad emocional, es una postura política, una forma de decir que otro mundo no solo es deseable, sino posible.

El feminismo ha permitido nombrar esto: entender que el trabajo de cuidados no es un destino natural ni una responsabilidad individual, sino una estructura que sostiene a la sociedad.

Las madres que reconstruyen sus hogares después de la violencia —acompañadas por otras mujeres— no solo están criando infancias: ensayan otras formas de vincularnos, organizarnos y ejercer el poder.

Tal vez los cambios más profundos no empiecen en discursos ni en instituciones. Tal vez comiencen en casas reconstruidas con paciencia, mesas compartidas, redes de mujeres e infancias que crecen sin miedo.

Porque el conocimiento más profundo a veces nace en un hogar que vuelve a respirar.

Donde el amor, finalmente, deja de parecerse al miedo.