NosotrAs: El autismo que aprendimos a no ver

+ Seguir en Seguir en Google
TEMAS
Autismo
Mujeres
A20

Durante años, encajar significó observar, imitar y adaptarse hasta que un diagnóstico tardío permitió mirar de otra forma una historia marcada por el masking y el autismo

NosotrAs: El autismo que aprendimos a no ver

De niña aprendí muchas cosas con facilidad: caminé y hablé pronto, aprendí a leer antes del kínder, las letras me fascinaban, al igual que los reptiles, sobre todo los cocodrilos. Mi papá me regaló un libro sobre ellos; pasaba horas leyéndolo. Pero algo nunca me resultó sencillo: encajar.

En la primaria, una maestra explicó que las serpientes no tenían huesos, levanté la mano y dije que sí, que tenían vértebras. Me respondió que yo no sabía y solía decir que mentía porque no la miraba a los ojos. Yo no sabía explicar cuánto me incomodaba sostener la mirada.

Socializaba, pero después necesitaba aislarme. No entendía algunas señales sociales; el rechazo me dolía, me decían rara, intensa y sensible, una vez lloré y escuché: “Déjenla, no llora sangre”. Aun así, era la niña “bien portada”: creativa, callada y obediente.

Así que aprendí a observar e imitar: saludaba de beso aunque me incomodara y aprendía reglas sociales que parecían naturales para los demás. Llegaba a casa agotada e irritable, la adultez cambió el escenario: en algunos trabajos era “lenta”; en otros, “sobrecalificada”, seguía sin encajar.

Busqué respuestas, pasé por diagnósticos como TLP, depresión, ansiedad, distimia y TDAH. Explicaban partes de mi historia, pero siempre faltaba algo.

Entonces ocurrió una ironía: me especialicé en evaluación del autismo. Mientras evaluaba a mis pacientes pensaba: “yo también hacía eso”. Una amiga señaló características que no reconocía en mí, busqué otra evaluación y llegó la respuesta: “Tienes autismo”.

Sentí alivio, no porque cambiara quién era, sino porque muchas piezas podían mirarse juntas.

La investigación describe que algunas mujeres autistas compensan u ocultan características para ajustarse socialmente, lo que puede contribuir a diagnósticos tardíos.

Construimos una imagen limitada de cómo “se ve” el autismo. El cine y las series reforzaron estereotipos: aislamiento, conductas evidentes o capacidades extraordinarias, el espectro es mucho más diverso.

Antes podían llamarme rara o intensa; ahora he escuchado: “No creo que lo tengas, te ves bastante bien”. Como si el autismo tuviera una apariencia; como si aprender a desenvolverme significara que nunca me costó.

Pero aprender a parecer que estaba bien no significaba estar bien, años de observar, imitar y adaptarme implicaron agotamiento. El masking sostenido, junto con otras demandas, puede contribuir al burnout autista. En mi caso se sentía como depresión, ansiedad y cansancio extremo; durante mucho tiempo así intenté entenderlo.

Mi historia no representa a todas las mujeres autistas, pero me pregunto cuántas crecieron pensando que el problema eran ellas porque aprendimos a reconocer solo algunas formas de autismo.

Tal vez nunca fuimos invisibles; tal vez todavía estábamos aprendiendo a mirar.

@ruthcrdz

$!NosotrAs: El autismo que aprendimos a no ver
Ana Karen Zednanreh
Psicóloga y maestra en Educación, especializada en evaluación e intervención infantil y del neurodesarrollo. Cofundadora de NEUROTEM, combina la práctica clínica con la docencia universitaria y el trabajo psicopedagógico. Su experiencia se ha centrado en autismo, TDAH, inclusión y atención a la diversidad. Desde su práctica profesional y experiencia personal, busca contribuir a una mirada más amplia y humana sobre la neurodivergencia. Apasionada desde niña al arte, cine, lectura y los reptiles.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
NosotrAs

NosotrAs

Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.