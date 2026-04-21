$!NosotrAs: Enseñando también estamos luchando

Ser maestra es, en muchos sentidos, un acto de esperanza. Todos los días entramos a un aula con la convicción de que lo que ocurre en ese espacio (a veces muy caótico y a veces muy inspirador) puede influir en la manera en que las y los jóvenes miran el mundo. Enseñar no es solamente transmitir contenidos, también es acompañar procesos, abrir preguntas y ayudar a formar criterios. Cuando esa tarea se asume desde una perspectiva feminista, se vuelve también una apuesta por la justicia.

En lo personal, siempre aspiré a ser maestra. No solo porque me gusta enseñar, sino porque entendía la educación como una forma de transformar el mundo. Desde muy joven imaginaba el aula como un espacio donde no solo se compartieran conocimientos, sino donde también se formarán las personas que, el día de mañana, me acompañarán en la lucha por una sociedad más justa. Pensaba (y sigo pensando) que educar también es sembrar futuro.

Durante mucho tiempo se dijo que la escuela debía ser un lugar “neutral”, como si enseñar fuera solamente repetir información. Pero la realidad es otra. Las desigualdades, los estereotipos y muchas violencias que existen en la sociedad también llegan al salón de clases. Ignorarlas no las hace desaparecer, al contrario, permite que sigan ahí sin que nadie las cuestione.

Educar con perspectiva feminista no significa convertir cada clase en un discurso político. Significa, más bien, enseñar a mirar el mundo con sentido crítico. Significa cuestionar ideas que muchas veces se presentan como naturales: quién habla más en clase, a quién se le reconoce liderazgo, qué expectativas existen sobre las niñas o los niños, qué historias se cuentan y cuáles nunca aparecen.

En la práctica cotidiana, esto a veces se ve en cosas muy simples. Cuando mencionamos a mujeres que han hecho aportes importantes en la ciencia, en la historia o en la literatura. Cuando invitamos a las y los estudiantes a reflexionar sobre las desigualdades que ven en su entorno. O cuando intentamos construir un aula donde las opiniones se escuchen y el respeto no dependa del género, la apariencia o la popularidad.

Trabajar con adolescentes es todo un reto. Es una etapa donde muchas ideas se están formando, donde empiezan a cuestionar el mundo y a preguntarse quiénes quieren ser. En ese momento, las palabras de una maestra pueden abrir posibilidades o cerrarlas. Por eso enseñar también implica una responsabilidad. No solo con los contenidos, sino con la forma en que acompañamos a quienes están creciendo.

El feminismo ofrece herramientas muy valiosas para pensar la educación. No solo porque señala las desigualdades que viven muchas mujeres, sino porque también invita a imaginar relaciones más justas para todas las personas. Hablar de igualdad, de respeto y de derechos humanos en el aula no es adoctrinar. Es preparar a quienes mañana van a formar parte de la sociedad y tomar decisiones dentro de ella.

Pero también hay algo más. Educar desde el feminismo es construir comunidad. Muchas veces la escuela se convierte en uno de los primeros lugares donde las jóvenes encuentran palabras para nombrar lo que viven y donde descubren que no están solas.

Por eso me gusta pensar la educación feminista como una red. Una red que se teje entre maestras, alumnas y también entre estudiantes que aprenden a acompañarse entre sí. Una red que ofrece herramientas para entender el mundo, pero también para cambiarlo. Cada conversación que se abre en el salón, cada estereotipo que se cuestiona y cada historia que se visibiliza fortalece esa red que puede sostener a las mujeres del presente y del mañana.

Las maestras y maestros no podemos cambiar el mundo por nuestra cuenta. Pero sí podemos influir en la forma en que las nuevas generaciones piensan, dialogan y se relacionan. Cada pregunta que se plantea, cada reflexión que se comparte y cada espacio seguro que se construye en el aula puede sembrar una posibilidad de cambio.

Tal vez educar con perspectiva feminista sea justamente eso. Sembrar preguntas en lugar de imponer respuestas. Confiar en que las y los adolescentes que hoy llenan las aulas serán quienes mañana construyan comunidades más justas.

Si queremos un futuro más justo, la educación no puede limitarse a repetir lo que siempre se ha hecho. Tiene que atreverse a imaginar algo distinto. Y muchas veces ese cambio empieza en algo tan sencillo como una conversación dentro de un salón de clases, donde poco a poco se van tejiendo las redes que acompañarán a las mujeres del mañana.