NosotrAs: Escribirnos norte

+ Seguir en Seguir en Google
TEMAS
Mujeres
A20
Escritoras

Las escritoras del noreste han estado aquí. El reto es encontrarlas, nombrarlas y hacer que sus palabras permanezcan

NosotrAs: Escribirnos norte

¿La cultura termina donde empieza la carne asada? Definitivamente no: aquí se escribe, pero a veces resulta poco claro el proceso de dar a conocer qué construye entonces la cultura literaria en territorios ganaderos. Es complicado voltear hacia atrás y encontrar huellas de nuestras letras como mujeres norestenses; es un camino lleno de tumbos y espejismos. No hay fechas claras, las publicaciones se perdieron, las autoras son fantasmas.

Durante las clases de Seminario de escritoras del noreste, con las compañeras descubrimos que no conocemos tanto de nuestra literatura como pensábamos. Ninguna pudo nombrar siquiera a una autora saltillense del romanticismo o del siglo XX o de alguna otra época, y aunque nos sentimos culpables, sabemos que esto no es casual, sino que se debe a una pobre mirada a lo que se trabaja por estos rumbos, incluso de algunas personas de estos rumbos. Peor si quienes hacen ese trabajo escritural son mujeres... El poco registro, una centralización de la cultura en el centro del país y un machismo imposible de ignorar son las bases de este problema.

Revista Las Amantes decidió que no debíamos esperar otros cien años para buscar a todas nuestras poetas y narradoras desperdigadas por esta amplia estepa, así que nos dimos a la tarea de encontrar y difundir a escritoras norestenses como Victoria Garza Villarreal, María Suárez de Alcocer, Rosa de Castaño, y contemporáneas como Nora Coss, Claudia Berrueto y Claudia Luna Fuentes, entre muchas otras.

Sin embargo, nuestro trabajo no se limita al archivo. El pasado julio publicamos nuestra primera convocatoria para la revista digital Capirotada, en la que recibimos colaboradoras para las áreas de Crónica adobada, Asado de cuento, Poesía de la barda, Cabrito [correspondencia] y escritura desechable. Este número se publicará durante el mes de septiembre del presente año.

Como una de nuestras aportaciones para y desde este proyecto, creamos un pequeño apartado, como antes mencioné, llamado “Escritura desechable”. El título es una pequeña ironía, pues no creemos que ninguna escritura sea tal. Todo texto nace de una necesidad, cualquiera que sea, y resiste. Nombra y posiciona. Sabemos que esto no es así, por diversas razones, para muchas revistas o premios literarios, así que decidimos aceptar todos aquellos textos que no encuentran un hogar, pero que las escritoras crean para ser leídos.

Hacernos de espacios y decir este suelo, esta gente, estas palabras son mías, es la resistencia de las artistas y pensadoras que en los últimos años se ha vuelto más fuerte. Escribir y leer en una ciudad de industria automotriz supone una aversión total a los deberes sociales, pero hemos aprendido a caminar este sendero árido, en comunidad.

$!NosotrAs: Escribirnos norte
Mar Constante
Escorpiana y escritora. Le gusta la carne asada, pero así sin carne, el puro cotorreo. Licenciada en Letras Españolas por la UAdeC. Realizó estudios de movilidad en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas Xalapa 2025. Cofundadora y coordinadora de la revista literaria Las Amantes.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
NosotrAs

NosotrAs

Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.