$!NosotrAs: La conquista femenina del sillón de barbero

Históricamente, la barbería ha sido trazada como un santuario de la masculinidad, un espacio de ritos y conversaciones donde la figura femenina era, en el mejor de los casos, una presencia periférica. Sin embargo, si escudriñamos en los registros históricos de la profesión, podemos descubrir que las mujeres siempre hemos estado ahí, aunque a menudo en las sombras. Desde las “barberas-cirujanas” de la Edad Media hasta las mujeres que asumieron las navajas durante las guerras mundiales, nuestra destreza siempre ha existido, esperando el momento justo para reclamar su lugar bajo la luz del espejo. Hoy, ese momento no solo ha llegado, sino que lo hemos ocupado con determinación.

Abrirse terreno en la barbería moderna no ha sido una transición fluida, sino una batalla contra prejuicios profundamente arraigados. Durante años, la presencia de la mujer en este gremio fue víctima de una dualidad injusta; o éramos invisibles o éramos reducidas a un objeto de marketing. Nos enfrentamos a la cosificación y a la sexualización, donde nuestro valor parecía medirse más por nuestra apariencia que por el de nuestro trabajo. Romper con ese estigma ha exigido una piel gruesa y un compromiso inquebrantable con la profesión.

Mi camino, como el de tantas colegas, ha sido una demostración de que el talento no tiene género, pero sí requiere de una disciplina férrea. La barbería actual no se trata solo de “cortar el pelo”; es el resultado de mucho compromiso y constancia que no entiende de horarios, ni fechas especiales y, sobre todo, de una pasión que nos impulsa a mejorar con cada cliente. El verdadero éxito en este oficio radica en saber tratar a las personas, en entender que quien se sienta en nuestro sillón busca no solo un cambio de imagen, sino una experiencia de cuidado y profesionalismo.

Ser dueña y atender mi propia barbería es el logro más satisfactorio de mi vida. Cada vez que un cliente se levanta del sillón con una sonrisa de confianza, se reafirma mi amor por esta profesión que combina el arte con el servicio humano. Pero más allá del negocio, mi mayor orgullo es la posibilidad de ser un espejo para otras. A todas aquellas mujeres que sienten el llamado de las máquinas y las tijeras, pero temen no ser tomadas en serio: no desistan. Su talento es su mejor defensa y su constancia será su mayor victoria.

Estamos aquí para inspirar, para profesionalizar el oficio y para demostrar que el sillón del barbero es un espacio para quien se atreve a crear y soñar, independientemente de quién sostiene las tijeras y la navaja. Amo lo que hago, amo mi negocio y, sobre todo, amo saber que el camino que hoy transito está dejando huellas claras para las generaciones que vienen detrás. La barbería ya no es un club de hombres; es un arte universal donde las mujeres ya brillamos con luz propia y hemos comenzado a reescribir la historia con la fuerza de nuestro trabajo.