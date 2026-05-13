$!NosotrAs: La docencia artística femenina, arquitectas del refugio

Mientras las grandes instituciones discuten el valor del mercado del arte, en las academias locales ocurre la verdadera revolución. Ahí, una mayoría de mujeres facilitadoras sostienen el tejido social, transformando el salón de ensayos en un refugio donde la técnica es la excusa y la conexión humana es el verdadero resultado. No solo forman artistas, fortalecen la autoestima de sus alumnos, ejercitan la capacidad de análisis y cultivan la empatía en una sociedad que parece perderla cada día.

La enseñanza artística no es únicamente una transferencia de técnica, sino un ejercicio de sensibilidad, gestión emocional y construcción de comunidad; labores históricamente sostenidas por mujeres, muchas veces desde la sombra o fuera de los espacios institucionalizados.

Las mujeres no solo enseñan a usar el pincel, a decir un texto, a tocar un instrumento o a apuntar el pie, crean espacios seguros donde el alumnado se permite ser vulnerable. La docencia artística es, en esencia, curaduría emocional.

En muchos casos, las academias terminan convirtiéndose en uno de los pocos espacios de encuentro intergeneracional y comunitario que aún sobreviven. Ahí se construyen amistades, redes de apoyo y sentidos de pertenencia que acompañan a las personas mucho más allá del escenario o del salón de clases. Las maestras de artes no sólo coordinan grupos: sostienen comunidades vivas.

También son testigos silenciosas de las emociones que llegan al aula cargadas en cuerpos cansados, ansiosos o heridos. Muchas veces, antes de comenzar una clase, contienen lágrimas, inseguridades, duelos o silencios que ningún programa académico contempla. Y aún así, con herramientas nacidas de la sensibilidad y la escucha, logran transformar el espacio artístico en un lugar dónde las personas pueden volver a habitarse con dignidad, confianza y presencia.

Las academias privadas y centros culturales suelen ser fundados o gestionados por mujeres. Son ellas quienes mantienen vivas las tradiciones y quienes democratizan el arte fuera de las grandes instituciones académicas rígidas. Es común decir que el arte suele ser elitista, pero en las academias y estudios locales es donde realmente nace el tejido social.

En el silencio de una sala de ensayo, miles de docentes no solo forman artistas: sostienen la salud mental y la identidad de comunidades enteras.

Al final del día, cuando las luces de la academia se apagan, lo que queda no es solo un cuadro terminado o una coreografía pulida, sino la certeza de que nadie salió del aula igual a como entró.

Las docentes de artes son las arquitectas silenciosas de nuestra salud colectiva. Ellas reparan las grietas de una sociedad fragmentada con la paciencia de quien sabe que cada trazo y cada nota es un hilo que nos une de nuevo.

Reconocer su labor no es solo un acto de justicia para las mujeres en la cultura, sino un agradecimiento necesario a quienes, desde la base, se niegan a dejar que el mundo pierda su capacidad de sentir.

Gracias Mabel, Andrea, Mariana, Sara, Silvia, Cristina, Griselda, Laura y Pilar.