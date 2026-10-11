$!NosotrAs: La ginopia como forma de violencia y desestabilización psicológica

Las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población mundial y, aun así, históricamente sus experiencias, aportaciones y necesidades han sido invisibilizadas o minimizadas en distintos ámbitos. Existe una especie de «ceguera» que, a su paso y de manera sutil, flagela, ignora o minimiza las experiencias de las mujeres, sus aportes y sus necesidades. Así explica Lucía Almaraz Cázares, docente de la UNAM, el concepto de ginopia.

No es coincidencia que la medicina tenga una deuda histórica con las mujeres (Rosas, 2026), sesgada por años de análisis en los que el principal objeto de estudio era el cuerpo masculino. Eso también forma parte de la ginopia. Hay tantos ejemplos simples de esta ceguera, como la normalización de cumplir con un rol de cuidadora informal, la omisión ante la carga mental de un ama de casa al llevar la gestión de un hogar y de su familia, la revictimización de mujeres víctimas de violencia sexual, el desconocimiento del rol que asumieron las mujeres durante las guerras, los nombres de filósofas que quedaron desplazadas. Y te invito a seguir pensando en más, muchos más.

Hay mujeres que llegan a consulta con la certeza de tener un trastorno psicológico y, al momento de conocer su historia clínica, sus síntomas resultan ser respuestas emocionales, cognitivas y conductuales (totalmente esperables) a la opresión sistemática, a la violencia, a la sobrecarga de cuidados o responsabilidades. El mundo las hace sentir como exageradas o histéricas, las convence de que no saben lidiar con el estrés, de que son débiles o de que están locas, de que no es para tanto.

Este ejemplo muestra la manifestación de un ambiente invalidante. De acuerdo con el estudio realizado por Amau-Rios y colaboradores en 2025, la exposición persistente a ambientes invalidantes se ha relacionado con indicadores desfavorables de salud mental y con dificultades en la percepción de una vida valiosa. Además, dependiendo del contexto, puede relacionarse con más de un tipo de violencia.

El Glosario para la igualdad de género en la UNAM y el Glosario feminista para la igualdad de género definen la violencia psicológica como aquellas acciones u omisiones que afectan la estabilidad psicológica por negligencia, indiferencia, humillación, marginación, etcétera. Esta puede pasar desapercibida y tener manifestaciones que no siempre son evidentes.

Viéndolo así, ¿no es la ginopia parte de un contexto que desestabiliza? ¿No es esto invalidante? ¿Es realmente tan inconsciente como se dice que es?

Existen razones de sobra para estar molestas. Defendamos nuestra voz de manera individual y colectiva. Este es un intento de generar conciencia sobre esta enorme desigualdad. Tenemos solo un camino, el del empoderamiento.

Y recuerda, no estás enferma, no eres exagerada y no estás loca; podrías estar viviendo las consecuencias psicológicas de una invisibilización (ginopia) sostenida en un mundo todavía marcado por el androcentrismo.

@psic.lai

Referencias

- Amau-Rios, E. N., Jara-Chuquihuara, M. A., Ospina-Valencia, S., Sifuentes-Villanueva, B., Tintaya-Pelaes, M. E., Velasquez-Huiza, M., & Okumura-Clark, A. (2025). Ambientes invalidantes, conductas basadas en valores y salud mental: Un modelo explicativo basado en perspectivas de intervención conductuales-contextuales. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 30(3), 203-216. https://doi.org/10.5944/rppc.44993

- Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Glosario para la igualdad de género en la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.

- Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (2017). Glosario feminista para la igualdad de género.

- La Cadera de Eva. (s. f.). La incapacidad de reconocer el punto de vista femenino: conoce más sobre la ginopia. https://lacaderadeeva.com/glosario-feminista/la-incapacidad-de-reconocer-el-punto-de-vista-femenino-conoce-mas-sobre-la-ginopia/7276

- Rosas. (2026, 3 de agosto). La medicina y su deuda histórica con las mujeres. Revista Análisis Político. https://revistaanalisispolitico.com/2026/08/03/la-medicina-y-su-deuda-historica-con-las-mujeres/

- UNIVA. (2025, 23 de julio). ¿Qué es la ginopia? Ágora. https://www.univa.mx/agora/que-es-la-ginopia/