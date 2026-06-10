$!NosotrAs: La huella de una mujer que nunca se rindió

Mi nombre es Betty Cornejo, tengo 50 años y cuento con 33 años de experiencia en el mundo de la belleza profesional, una actividad que se ha convertido en mi pasión, mi vocación y mi forma de servir a los demás. A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de crecer como estilista, empresaria, educadora y, sobre todo, como ser humano.

Desde muy joven descubrí que la belleza va mucho más allá de la apariencia física. Para mí, siempre ha significado ayudar a las personas a sentirse seguras, valiosas y capaces de mostrar la mejor versión de sí mismas. Mi mayor orgullo es mi familia. Soy madre de Antonio, mi hijo de 28 años, quien ha sido una inspiración constante en mi vida.

También he enfrentado uno de los desafíos más difíciles que una madre puede vivir. Hace dos años perdí a mi hija Eliza, quien falleció a los 27 años. Su partida dejó una profunda tristeza en mi corazón, pero también me enseñó el verdadero significado del amor, la fortaleza y la resiliencia. Desde entonces, he procurado acompañar con todo mi cariño a sus tres hijos, mis nietos, brindándoles apoyo, protección y amor incondicional. Mi deseo es dejar en ellos una huella positiva y enseñarles que siempre existe esperanza para seguir adelante.

Esa experiencia transformó profundamente mi manera de ver la vida. Hoy tengo claro que cada día es un regalo y que nadie tiene asegurado el mañana. Sé que llegará el día en que ya no volveré a despertar y, precisamente por eso, he decidido vivir intensamente cada instante. Disfruto cada amanecer, cada abrazo, cada conversación y cada oportunidad que la vida me brinda. He aprendido a valorar lo verdaderamente importante y a no posponer la felicidad.

Vivo con la convicción de que nada ni nadie debe detener nuestros sueños. Creo en la capacidad de reinventarnos, de levantarnos después de cada caída y de encontrar motivos para sonreír, aun en los momentos más difíciles. Cada desafío me ha convertido en una mujer más fuerte, consciente y agradecida.

Si algo deseo que las personas recuerden de mí, es que viví plenamente, amé profundamente a mi familia, trabajé con pasión por mis sueños y nunca permití que las adversidades definieran mi destino. Mi mayor legado será siempre el amor que sembré y las vidas que tuve la oportunidad de inspirar.

El senderismo se ha convertido en una de las experiencias más valiosas de mi vida. Cada montaña, cada camino y cada paso recorrido me han enseñado que los grandes logros se alcanzan con constancia, paciencia y determinación. En la naturaleza he encontrado paz, fortaleza y la oportunidad de reconectar conmigo misma. Caminar entre senderos me ha recordado que, aun cuando el camino parece difícil, siempre existe una nueva vista que admirar y una razón para continuar. Esta pasión me ha enseñado a vivir el presente, a valorar cada instante y a comprender que la verdadera grandeza no está en llegar primero, sino en disfrutar y agradecer cada paso del recorrido llamado vida.