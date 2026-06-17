NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
Ser auténticas en los espacios profesionales todavía implica riesgos para muchas mujeres: ¿por qué seguimos sintiendo que debemos editarnos para ser aceptadas?
Durante mucho tiempo pensé que el reto profesional consistía en prepararme más. Creí que la credibilidad se construía únicamente con resultados, experiencia y trabajo constante. Sin embargo, con los años apareció una pregunta que nadie me enseñó a responder: ¿qué pasa cuando las convicciones personales también forman parte de nuestra vida profesional?
Como mujer he aprendido que existen opiniones más aceptables que otras. Hay conversaciones que se celebran mientras no cuestionen demasiado y hay ideas que son bienvenidas mientras permanezcan discretas. También existe una línea invisible que muchas aprendemos a detectar desde pequeñas: la línea donde dejas de ser agradable y comienzas a ser incómoda. Siempre he trabajado en ámbitos donde las relaciones humanas son fundamentales. Mi profesión me exige generar confianza, conectar con personas y construir vínculos. Por eso, más de una vez me he preguntado si expresar ciertas ideas sobre feminismo, autonomía o desigualdad podría influir en la forma en que otras personas me perciben profesionalmente. No porque carezca de capacidad o compromiso, sino simplemente por mis convicciones.
Entonces aparece una negociación silenciosa que muchas mujeres conocemos bien: cuánto de nosotras mismas estamos dispuestas a esconder para ser aceptadas. No siempre ocurre de manera evidente. A veces son pequeños ajustes: una opinión que decidimos no expresar, una conversación que evitamos o una postura que suavizamos para no incomodar. Son decisiones que parecen insignificantes, pero que terminan moldeando nuestra presencia en determinados espacios. Más de una vez me he preguntado si mostrar quién soy realmente me resta o me suma. Si expresar una opinión vale el riesgo de ser encasillada. Si ser auténtica puede costarme una oportunidad profesional. Y aunque no siempre encuentro respuestas, me inquieta que la pregunta siga existiendo.
A muchas mujeres se nos enseña desde temprano a cuidar nuestras palabras, procurar la armonía y evitar aquello que pueda hacernos parecer demasiado intensas, firmes o difíciles. Aprendemos a leer las reacciones de quienes nos rodean y a ajustar nuestra voz en consecuencia. Por eso, cuando una mujer expresa con claridad lo que piensa, la incomodidad no siempre proviene de sus ideas. A veces proviene de que todavía existen expectativas sobre cómo debería decirlas, cuánto espacio debería ocupar o qué tan visible debería ser su postura.
No escribo esto porque haya dejado de sentir miedo al rechazo. Lo escribo precisamente porque todavía lo siento. Porque sigo descubriendo que tener una voz propia también implica aceptar que habrá quienes prefieran que no la uses. No creo que el feminismo me haya dado todas las respuestas. Lo que sí me ha dado es la libertad de hacer preguntas que antes ni siquiera sabía que podía formular. Preguntas sobre la autonomía, la identidad y el derecho de habitar los espacios profesionales sin tener que editar constantemente quiénes somos para resultar aceptables.
Quizá la incomodidad no está en pensar diferente. Quizá está en descubrir cuántas veces nos enseñaron a medir nuestras palabras antes de pronunciarlas. Y en decidir que ya no queremos seguir haciéndolo.