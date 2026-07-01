NosotrAs: La industria también cambia cuando cambian quienes la lideran

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Las mujeres ya no solo llegan a espacios históricamente masculinizados: transforman la cultura laboral, amplían las formas de liderazgo y demuestran que la innovación también nace de la diversidad

2 julio 2026
NosotrAs: La industria también cambia cuando cambian quienes la lideran

Durante muchos años, la industria fue vista como un entorno predominantemente masculino, donde el liderazgo, la toma de decisiones y la operación parecían tener un solo rostro. Sin embargo, esa realidad ha comenzado a cambiar de manera significativa. Hoy, cada vez más mujeres están ocupando espacios estratégicos dentro de las organizaciones, demostrando que el talento, la visión y la capacidad de liderazgo no tienen género. Este avance no solo representa un cambio en cifras o estadísticas, sino una evolución profunda en la forma en que entendemos el liderazgo y el impacto que puede generar la diversidad en la toma de decisiones.

Pero hablar del rol de la mujer en la industria va mucho más allá de contar cuántas posiciones hemos logrado alcanzar. El verdadero impacto está en la transformación que generamos cuando llegamos a esos espacios. La participación femenina ha impulsado culturas de trabajo más colaborativas, más empáticas y humanas, donde el desarrollo de las personas se vuelve tan importante como los resultados del negocio. Esto ha permitido que las organizaciones fortalezcan no solo su desempeño, sino también su capacidad de adaptación y resiliencia en entornos cada vez más cambiantes.

Las mujeres hemos demostrado una gran capacidad para liderar desde la cercanía, la escucha y la construcción de confianza. Estas habilidades, lejos de ser secundarias, son hoy esenciales en entornos que demandan innovación, adaptabilidad y compromiso. La industria del futuro no solo demandará tecnología y eficiencia; demandará también liderazgo con propósito y visión humana.

Sin embargo, aún existen retos importantes. La equidad no se logra únicamente abriendo puertas de entrada, sino creando condiciones reales para el crecimiento, la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres. Esto implica generar oportunidades, eliminar sesgos y construir entornos donde cada voz pueda ser escuchada y valorada. También exige corresponsabilidad entre empresas, líderes y sociedad para asegurar que el talento femenino pueda desarrollarse plenamente, sin barreras estructurales o culturales.

Más que buscar ocupar un lugar, hoy las mujeres estamos redefiniendo la manera de liderar. Nuestro reto ya no es solamente estar presentes, sino seguir transformando la cultura organizacional para abrir camino a las generaciones que vienen. Porque cuando una mujer avanza, no avanza sola: inspira, impulsa y amplía el camino para muchas más. Cada paso que damos abre nuevas posibilidades y confirma que el futuro de la industria será más fuerte, más innovador y humano en la medida en que sigamos construyendo espacios verdaderamente inclusivos.

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Alejandra Garza
Convencida de que las personas son el motor de transformación de las organizaciones, es líder de Cultura Organizacional en BorgWarner, donde impulsa estrategias de bienestar, responsabilidad social y desarrollo organizacional.
Reconocida en 2023 con el Premio de la Mujer en la Industria, lideró la implementación del primer Punto Violeta en una empresa de Coahuila, fortaleciendo las iniciativas de seguridad y apoyo a las mujeres. Es líder del Comité de Responsabilidad Social y Equidad en ARHCOS, miembro del Consejo Consultivo de Mujeres en Saltillo y del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel estatal. Participa en organismos enfocados en la equidad de género y el liderazgo femenino.
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Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.