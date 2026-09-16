$!NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

Los eventos cívicos en la sociedad decimonónica fueron importantes para fortalecer la identidad como mexicanos tras la reciente guerra de Independencia. Los valores patrióticos se demostraban con música, poemas y fuegos artificiales para conmemorar celebraciones como el 5 de febrero, 5 de mayo y 16 de septiembre. En el siglo XIX, las mujeres estaban sujetas a las normas morales impuestas por el patriarcado. Tenían pocos espacios de sociabilidad, entre ellos los eventos patrióticos. Sin embargo, aquí encontraron un lugar para expresarse e ingresar progresivamente en las esferas públicas.

La participación femenina en la celebración de Independencia también fue limitada. En el Archivo Municipal de Saltillo pueden encontrarse folletos donde se anuncian las actividades realizadas en dichos eventos. Las mujeres podían cantar, dar discursos de inauguración, recitar poesía y participar en los bailes organizados comúnmente en el Casino. No obstante, su participación siempre estuvo sujeta a la crítica social, pues recordemos que la reputación era bastante valorada en la época.

Un ejemplo es la participación de la saltillense Guadalupe Gómez en la entrega de premios del Ateneo Fuente en 1870. En dicho evento, Guadalupe recitó poemas de su autoría, además, poemas con tono nacionalista también fueron declamados en las celebraciones de Independencia en la Plaza Principal (hoy Plaza de Armas) por esta literata de dieciséis años.

La construcción de espacios de sociabilidad fue incrementando gracias a mujeres como Guadalupe Gómez, quien, desde Saltillo, generó debates en torno a sus participaciones públicas. Laureana Wright menciona en Mujeres Notables Mexicanas que la gente quedaba sorprendida al ver a una joven tan “avanzada”, pues en un lugar de frontera como este no era común ver mujeres desafiando las normas decimonónicas.

Hoy sabemos que en el tardío siglo XIX existieron mujeres como Guadalupe que alzaban la voz mediante sus escritos. Particularmente, Gómez reconocía la importancia femenina en la construcción de la patria, pues dedicó un poema a “la egregia matrona” Josefa Ortiz de Domínguez, el cual puede leerse en el periódico La Violeta, que ahora tenemos digitalizado en su página de internet.

Necesitamos reconocer la participación femenina en la construcción de la historia nacional. Las mujeres presentes en la Independencia no fueron las únicas, pues desde sus trincheras cada una aportó algo a la historia. Guadalupe Gómez lo hizo desde su pluma, así como muchas mujeres que aún están ocultas en los documentos viejos y que debemos desenterrar para completar el panorama del México libre que celebramos hoy.

Referencias

- La Violeta, Tomo III, número 13, noviembre 5 de 1893.

- La Violeta: periódico digitalizado www.lavioletamty.com.

- Wright, Laureana, Mujeres Notables Mexicanas, México: Corte y Confección, 2020.