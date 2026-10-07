$!NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

Nunca antes había sentido tanto miedo de ser mujer como en la actualidad, donde, además de tener una medicina a la que no le importa nuestra salud, tenemos un enorme movimiento de odio contra la mujer. El mundo nos quiere pequeñas, débiles, ingenuas, enamoradas, con hambre, sexualizadas, pero, sobre todo, enfermas.

Antes ser mujer me parecía injusto, difícil, peligroso, opresivo, pero nunca me había dado miedo. Fue hasta que comprendí cómo la violencia de género afecta la salud mental de las mujeres, su sistema inmune, salud menstrual y hormonal, estrés postraumático, neurodivergencias, dolor crónico, endometriosis, aborto voluntario o situacional... y tantas situaciones desventajosas que vivimos diario.

Recuerdo sentir pánico. La medicina y los médicos no sabían suficiente, porque el conocimiento que está afuera no está hecho para sanarnos, sino para callarnos, mientras siguen culpando al peso, las hormonas y a nuestra sensibilidad de todos nuestros males para vendernos una medicina hecha por y para hombres.

Cuando aprendí la importancia de la perspectiva de género para la medicina, un mundo de mujeres dando respuestas apareció ante mí. Entonces, el pánico desapareció y se volvió tranquilidad. Era más complejo el escenario, pero al menos más favorecedor, ya que estábamos ocupando espacios.

Sin embargo, esta ilusión duró poco. Internet comenzó a llenarse de discursos que presentan a la mujer como un peligro para la sociedad y la acusan de “feminización del hombre”, “extinguir a los caballeros”, “extinción de la familia” y “abandono del hogar”, convirtiéndonos en el enemigo (de nuevo); hombres enseñando a los jóvenes cómo “tratar a la mujer para demostrarle quién manda” y “para que no se nos fuera a olvidar nuestro lugar real”; machos alfa y beta, hombres de alto valor que sabían qué “tipo” de mujer querían a su lado, como si de razas de perro nos tratáramos.

Cuando esto comenzó, muchas mujeres nos asustamos, pero le restamos importancia por la lejanía con la que se veía, hasta que alcanzó a personas cercanas. Parece que fuimos muy ingenuas y aquí el miedo a ser mujer se instaló en mí.

Tengo miedo en cada consulta donde mi paciente me dice que le tiene miedo a su esposo, en cada aborto que acompaño, al regresar a casa, pero eso no hará que me detenga o deje de ayudar a mujeres que no quieren maternar. Tampoco dejaré de cuestionar a la ciencia machista. Me niego rotundamente a que el miedo me arrebate la lucha, porque lo que me hace diferente a una mujer desaparecida, víctima de trata, violación o feminicidio es algo tan volátil como la suerte y, si he de padecer, lo haré con la frente en alto y luchando porque ser mujer no debería ser causa de muerte.

No dejaremos de pelear por nuestro voto, seguiremos derrocando la cultura de dieta, defendiendo nuestro trabajo y libertad financiera, porque nuestras ancestras lo hicieron con miedo, nulo sustento económico y sin estudios, pero siempre con un par de ovarios bien puestos.

@dra.hormonal

Referencias

The Guardian. The Red Pill: the strange new world of modern misogyny. 2016.

Universidad Complutense de Madrid. Artículo publicado en Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales.

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Manosfera. 2025.