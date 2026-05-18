NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
Muchas mujeres han pagado un precio muy alto por atreverse a pensar, cuestionar y decidir. La violencia, el silenciamiento, la culpa y el miedo han sido parte de las consecuencias de desafiar ideas que durante años se consideraron normales. A muchas niñas se les enseñó primero a obedecer antes que a cuestionar, a callar antes que a incomodar y a dudar de sí mismas antes que confiar en sus propias decisiones.
Sin embargo, cuestionar, analizar y reflexionar no van en contra de nuestra naturaleza; al contrario, forma parte de capacidades importantes de nuestro cerebro relacionadas con la autonomía, la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué una mujer que cuestiona sigue generando incomodidad?
Vivimos en un mundo de ideas impuestas, de verdades incuestionables y de decisiones limitadas por creencias culturales. En este contexto, el pensamiento crítico puede incomodar, pero es una habilidad que hoy necesitamos más que nunca como sociedad.
Desde una perspectiva neuropsicológica, el pensamiento crítico está relacionado con las funciones ejecutivas, habilidades cognitivas que nos ayudan a analizar situaciones, regular impulsos, considerar distintas perspectivas y tomar decisiones conscientes. Pensar críticamente implica detenerse, cuestionar lo que se da por hecho y abrirse a nuevas ideas.
Aquí, la perspectiva feminista aporta algo importante: nos invita a cuestionar normas, roles y estructuras que durante mucho tiempo fueron aceptadas sin análisis. Abrirnos a nuevas posibilidades fortalece nuestra capacidad de reflexionar y construir una postura propia frente al mundo.
El feminismo nos ha dado una oportunidad que antes era negada: la posibilidad de cuestionar, decidir y pensar por nosotras mismas. Cuando niñas y mujeres tienen espacios para expresar lo que piensan y participar en la toma de decisiones, fortalecen habilidades relacionadas con la autonomía, el manejo de emociones y la resolución de problemas. En cambio, cuando se invalida su opinión o se castiga el cuestionamiento, pueden aparecer culpa, inseguridad y miedo a equivocarse.
Esto nos lleva a una reflexión importante: no basta con enseñar información, también es necesario enseñar a cuestionar aquellas ideas y roles que durante mucho tiempo se han visto como normales, especialmente los relacionados con las mujeres. Crear espacios donde niñas y mujeres puedan expresarse libremente también es parte del cambio social.
Integrar la neuropsicología con una perspectiva de género nos ayuda a entender que el pensamiento crítico no solo beneficia a nivel individual, sino también social. Favorece relaciones más equitativas, menos normalización de la violencia y sociedades más capaces de dialogar, cuestionar y generar cambios positivos.
Ir más allá de lo aprendido no significa rechazar todo, sino aprender a pensar, analizar y cuestionar aquello que hemos dado por normal. Porque cada vez que una persona se atreve a cuestionar, no solo cambia su forma de ver el mundo, también ayuda a construir una sociedad más consciente y justa.