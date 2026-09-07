$!NosotrAs: ¿Puede el sistema penal ser un espacio de disputa feminista?

Cuando una mujer denuncia violencia comienza un camino que no debería recorrer sola. Necesita entender qué ocurre con su carpeta y qué hacer si no avanza. Una abogada preparada puede cambiar su experiencia en el sistema penal.

Acompañar a una víctima no es sentarse a su lado ni repetir lo que dice el Ministerio Público. Las asesoras jurídicas revisamos carpetas, proponemos diligencias, participamos en audiencias e impugnamos decisiones. También explicamos las opciones para que cada mujer decida cómo enfrentar su proceso. Es litigio, aunque algunos abogados lo miren como una labor menor.

En fiscalías y tribunales encuentro abogados que evitan mirarnos o escuchan más si el mismo argumento lo presenta un hombre. Ser una abogada joven implica tomar la palabra sin esperar autorización.

Las normas penales fueron escritas y aplicadas casi exclusivamente por hombres. Esa mirada aparece cuando se cuestiona a una víctima por no denunciar inmediatamente, se investiga su vida sexual o la violencia se reduce a un problema de pareja.

No pretendo presentar al sistema penal como la única respuesta a la violencia contra las mujeres. Las críticas feministas al punitivismo son necesarias. Pero hay mujeres que ya denunciaron y deben enfrentar una investigación o una audiencia. Cuestionar el sistema penal no puede significar dejarlas solas. Merecen una asesoría jurídica tan sólida como la defensa de cualquier persona imputada.

Para mí, ahí está la disputa feminista. No se trata de pedir más castigo ni de creer que una sentencia resolverá por sí sola la violencia. Se trata de que quienes ya decidieron denunciar conozcan sus opciones, participen en las decisiones y cuenten con alguien capaz de cuestionar las omisiones y los prejuicios de las autoridades.

La perspectiva de género no puede recaer solo en la abogada de la víctima. Debe guiar a quienes investigan, realizan peritajes, acusan y juzgan. De poco sirve una asesora preparada si la Fiscalía investiga con estereotipos o un juez los repite al resolver.

Ser mujer tampoco garantiza litigar con perspectiva de género. Se necesita formación para reconocer los prejuicios y evitar la revictimización. La academia y la investigación feministas nos han dado herramientas; ahora debemos aplicarlas en la integración de la investigación y el debate de las audiencias.

Necesitamos más abogadas jóvenes que se animen a litigar con perspectiva de género, aun con los nervios de las primeras veces. No esperemos a tener toda la experiencia ni a sentirnos completamente seguras: ambas se construyen en el día a día. Quiero ver fiscalías y tribunales llenos de mujeres preparadas, explicando a otras mujeres sus opciones para que sean ellas quienes decidan cómo transitar su proceso legal. Que el litigio penal sea un territorio de disputa feminista.