$!NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

La tiranía del ahora nos está consumiendo. ¿Qué responderían —quienes iniciaron el movimiento— al saber que hoy se marcha junto a la policía? Y no es contra esas mujeres dentro del uniforme, sino contra el pleonasmo que representa caminar junto a una herramienta de control y el monopolio de fuerza del Estado. No colonizemos el futuro ¿Qué sigue mañana?

La voz pública femenina históricamente ha sido silenciada y cuando reclama, se le trata como especímen andrógino. El discurso público y la oratoria se consideraban prácticas y habilidades que definían la masculinidad como género. Voces graves, igual a virilidad; voces agudas, igual a cobardía femenina.

Desde entonces, alzar la voz es un riesgo, ser exigentes es ser exagerada, señalar mejoras es que todo lo vemos mal, pedir congruencia, justicia o condiciones dignas para todxs es incomodar, insistir en puntos sin resolver es ser traumadas; no dejar que nos arrebaten nuestras ideas es ser envidiosas, pedir respeto está mal, no quedarse callada ante el acoso es ser chismosa, salir a pedir respeto es ser escandalosas, pedir lo mínimo para habitar este mundo en paz es que somos unas pendejas.

Hay diferentes líneas del tiempo ocurriendo en este momento en las calles y en las redes de Saltillo. Mientras hay grupos distantes, fragmentados, ¿qué hay del otro lado? Mujeres dudando si acercarse o no, perdiéndose en el ruido de la fragmentación y la exigencia. Es tanto el bullicio dentro de la burbuja cortoplacista sobre quién decide qué, quién impone, que como feministas no estamos haciendo eco o se está generando el equivocado. ¿Ya miramos hacia afuera? Hacia los comentarios donde nos siguen atacando, donde hay discusiones que todavía no han madurado o donde una mujer esta semana fue detenida y días más tarde trascendió que no hubo ni motivos oficiales, ni denuncia.

¿CÓMO CONSTRUIR EL FUTURO?

Ser buenas ancestras nos advierte sobre la tiranía del ahora, sobre el riesgo de colonizar el futuro del feminismo con las mismas herramientas del presente que hoy tanto criticamos: la invisibilización y la exclusión. Ser buenas antepasadas o ancestras implica desarrollar una mentalidad de pensamiento a largo plazo para el bienestar de las generaciones futuras y garantizar su supervivencia. Es incluso, no ignorar a quienes aún no han nacido y tienen derechos e implicaciones con nuestras decisiones políticas, en pocas palabras, no hipotecar su capacidad de vivir con dignidad.

¿Cómo estaremos construyendo desde hoy el movimiento de este y los próximos años? Reconozcamos nuestro lugar en la inmensidad del tiempo; hagámoslo unidas, reconociendo nuestras existencias de manera plural, diversa y libre. Sin opresión. Vivas.

Le hablo a tu misoginia

Oye, “otraaaa vez con sus mmdas”, “Estaré regalando escobas en el Tec” o “Deben hacerlo con respeto, pero sin dañar edificios públicos gubernamentales”, ¿recuerdas las manifestaciones pacíficas antes del año 2019? Bueno, en caso de que no, el año siguiente, en el 2020, se documentaron 27 víctimas de feminicidio en el Estado. Fue entonces, con movimientos y, para la incomodidad de quienes dicen que “no son formas”, la conversación comenzó a trascender.

Tus juicios. Tu violencia. Tu pedestal reprime e incomoda.

No le hablo a todos los hombres, sino a los hombres que les gustan los hombres porque fanfarronean, se sienten potentes, exilian y alucinan de valor como para dedicar todos sus esfuerzos a ver lo ajeno hacia abajo... invalidante, violento, soez.

No le hablo a todas las personas; le hablo a quienes habitan la misoginia y estructuras que oprimen, a la complicidad de despreciar a quienes cuestionan el orden establecido para quienes lo establecieron a su beneficio.

¿Cómo construimos el futuro anhelado si hay más preocupación porque no son las formas? Y sí. Ojalá sea la última vez que incomodemos con iconoclasia porque a partir del próximo año ya no habrá feminicidios, acosos, violencia vicaria. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. En lugar de preocuparse por el futuro de los objetos, hay que ocuparse del riesgo de lxs seres vivxs cuyas vidas están en riesgo de ser violentadas y arrebatadas.

¿Es normal que una niña de 11 años en Coahuila resultara embarazada por abuso sexual? Hay algo allá afuera más grande, más grande que el privilegio de a quien no le ha tocado ser testigo de violaciones, transgresiones, abusos. Hay algo más grande fuera de tu burbuja.

ANCESTRAS

El presente va más allá del “QUÉ” (marchar, gritar, ocupar). Seamos ancestras del CÓMO, —en el respeto a la otredad, en la construcción de feminismos libres y en la renuncia a la opresión como método— en escuchar qué preguntas siguen presentes y sin resolver, quiénes se están quedando atrás ¿Qué futuros estamos tejiendo desde hoy?

