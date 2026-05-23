$!NosotrAs: Un mundo mejor para las adolescentes

Actualmente estoy en primero de secundaria y mis grandes pasiones son ver series, escuchar música, ver películas y estar sola. De pequeña, aproximadamente a los 10 años, pensé que me había convertido en una mujercita, pero me equivoqué: solo es una etapa por la que pasa cualquier adolescente.

Yo pienso que, para que exista un mundo mejor para las y los adolescentes, muchas cosas deberían ser diferentes. Verán, mencioné lo de la menstruación porque hay muchos casos de embarazo adolescente y, si no sabes cómo funciona tu cuerpo o cuándo te baja, podrías quedar embarazada. El punto es que hay que evitar tener intimidad o relaciones sexuales a tan corta edad, porque somos muy jóvenes para eso. Además, nadie quisiera tener un bebé a los 10, 12 o 13 años. Es mejor tener una vida tranquila, esperar a ser mayor de edad, porque todo tiene su tiempo.

También hay muchos casos en los que personas adultas abusan o acosan a adolescentes. Es un delito que no puede perdonarse fácilmente. Muchas y muchos adolescentes sufren constantemente y puede ser que, en este momento, alguien esté viviendo algo que no podemos imaginar. Lo hacen sin su consentimiento y los obligan. Incluso pueden llegar al punto de secuestrarlos para venderlos o explotarlos para tener dinero sucio. Me parece muy injusto eso.

Para solucionarlo, en mi opinión, debería haber más seguridad en los lugares más frecuentados y también en los menos concurridos. Además, debe existir justicia para todas y todos los adolescentes que han sido maltratados, secuestrados, violentados o explotados. Un mundo así no podrá mejorar si seguimos permitiendo acciones que hacen que la vida sea injusta.

Para mí, un mundo ideal es uno donde podamos ser escuchados, recibir respeto y que se reconozcan nuestros derechos y valores. Ningún adolescente debería pretender ser alguien que no es solo para encajar con los demás o cumplir con lo que una persona adulta quiere. También necesitamos libertad, pero siendo conscientes de nuestras obligaciones, y mantenernos unidos para recibir apoyo y ayudarnos entre nosotros a construir un mundo mejor.

Hay muchos adolescentes que fuman o beben alcohol. La verdad es que muchas veces lo hacen porque les gusta o para encajar en un grupo. No debemos vivir haciendo cosas que no queremos solo para sentirnos aceptados. Además, consumir estas sustancias puede provocar enfermedades cardíacas y muchos otros problemas de salud. Cambiar el mundo para las y los adolescentes también significa prevenir el consumo de drogas, alcohol y cigarro. Recuerda que no tenemos el cuerpo de un adulto para consumir sustancias ilícitas.

Cambiar el mundo no es un capricho, es mejorar tu seguridad y tu futuro.