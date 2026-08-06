NosotrAs: Y el encuentro entre el derecho y el feminismo

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Defender los derechos de las mujeres también implica transformar las instituciones

NosotrAs: Y el encuentro entre el derecho y el feminismo

Soy abogada, feminista y activista. Mi trayectoria profesional la ha guiado una convicción: el derecho debe ser una herramienta para proteger la dignidad humana y acercar la justicia a quienes más la necesitan. Desde muy joven, inspirada por el ejemplo de mi madre, comprendí que la defensa de los derechos de las mujeres exige preparación, sensibilidad y un compromiso permanente con la transformación social.

A lo largo de mi vida he llevado una formación constante, convencida de que el conocimiento es indispensable para generar cambios reales. La academia, la experiencia profesional, la capacitación continua y el aprendizaje compartido con organizaciones de la sociedad civil fortalecieron mi visión jurídica y humana. Descubrí que el feminismo y el ejercicio del derecho no solo pueden convivir, sino complementarse para construir respuestas más humanas frente a las violencias que viven las mujeres.

He tenido el privilegio de ser arropada por la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, Defensoras Digitales, el Movimiento Ley Olimpia, Kybernus y diversas colectivas feministas. De cada una he aprendido que las transformaciones nacen de la colectividad. Impulsar la Ley Olimpia y participar en la construcción de propuestas legislativas e institucionales frente a la violencia digital y las nuevas violencias derivadas de la IA, ha reafirmado mi compromiso con la dignidad de las mujeres.

Mi experiencia dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) me permitió comprender que el activismo y las instituciones deben caminar en sentidos opuestos. Por el contrario, pueden convertirse en aliados para acercar la justicia y la prevención a quienes más lo necesitan. Desde áreas especializadas en delitos sexuales, género y derechos humanos impulsé, alianzas que hicieron posible llevar foros, capacitaciones y jornadas de sensibilización a municipios de todo el estado.

La colaboración con el INE, el IEEZ, la CDHEZ e instituciones educativas permitió que estos espacios llegaran a miles de personas. Más que impartir conferencias, el objetivo siempre fue abrir el diálogo y sensibilizar sobre la violencia digital, las violencias contra las mujeres y los derechos humanos, para que cada niña, adolescente y mujer supiera que no está sola y que la justicia también puede comenzar con la información, la prevención y el acompañamiento.

El camino no fue sencillo, hubo resistencias y desafíos de todo proceso de cambio; así confirmé que es posible combinar el activismo y el alcance de las instituciones para generar impactos positivos. Cada alianza, cada municipio recorrido y cada persona sensibilizada son un paso más hacia una cultura de respeto, igualdad y derechos humanos.

Hoy continúo este compromiso desde nuevos espacios, reafirmo mi convicción y trabajaré por mi mayor aspiración: contribuir para que ninguna mujer enfrente sola la violencia y para que las futuras generaciones vivan de manera más humanas.

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Flor Elena Sosa de la Torre
Es Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Penal por la UNID. Cuenta con diplomados en Transversalización de la Perspectiva de Género, Empoderamiento Político de las Mujeres, Justicia con Perspectiva de Género y Atención Integral a Víctimas con Enfoque GESI. Se desempeñó en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Centro de Justicia para las Mujeres y en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Además, cuenta con acreditaciones en derechos humanos, atención a víctimas de violencia digital, perspectiva de género y liderazgo.
Es impulsora de las reformas legales en materia de violencia digital en Zacatecas y a nivel nacional. Ha sido ponente en distintos espacios de Latinoamérica y ha participado como integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente forma parte de Defensoras Digitales y de CEGESI A.C. (Centro de Gestión Ciudadana).
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Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.