NosotrAs y la libertad intelectual: Una habitación propia, a cien años de distancia

Virginia Woolf soñó con mujeres dueñas de su destino. Hoy muchas aún buscan algo básico: un espacio propio para pensar, descansar y ser

6 marzo 2026
Por lo tanto, les pediría que escribieran todo tipo de libros, sin
dudar en ningún tema, por trivial o vasto que sea. Por las buenas
o por las malas, espero que tengan suficiente dinero para viajar y
holgazanear, para contemplar el futuro o el pasado del mundo,
para soñar con libros y vagar por las esquinas y dejar que la línea
de pensamiento se sumerja profundamente en la corriente.
Virginia Woolf, Una habitación propia

Una habitación propia. Ya Virginia Woolf (1882-1941) la calificaba como indispensable para las mujeres. Un lugar, un espacio personal en el cual poder concentrarse y concentrar sus actividades, disfrutar de su soledad y pasar libremente su tiempo. Un espacio para la libertad intelectual, para su propia autonomía.

La escritora británica se refería a poder contar incluso con posibilidades económicas, pues ello le quitaría presión a su vida diaria. Mencionaba la cantidad de 500 libras esterlinas que representaba una renta fija, y ella misma reconocía que, por una herencia de su tía Mary Benton, su situación particular económica era diferente a la de las demás, siendo beneficiada en aras de su propia independencia.

Sustentó la serie de conferencias que integran este libro a finales de la década de 1920 y reflexionaba que en cien años las mujeres podrían ser dueñas de su propio destino. Soñaba con que existieran profesiones que entonces no se conocían pero que ellas estarían allí (acá, en los años veinte de este milenio) ejecutando esas tareas y destacándose.

Suena fascinante que llegamos a ese momento y que asistimos como testigos de oro, protagonistas de privilegio, para presenciar e incidir en un proceso de transformación gestado décadas atrás y que sigue rindiendo frutos en la actualidad.

Pero para muchas mujeres sigue pendiente la habitación propia. Ese lugar sagrado en donde descansar. En el cual permanecer en silencio. Un lugar reservado y respetado por todos, incluyéndonos a nosotras mismas.

Es una deuda pendiente con las mujeres y no se trata en exclusiva de un espacio público. Es un reconocimiento a la mujer, a la que trabaja cada día y llega tarde a casa, continuando con las labores del hogar. Cuida de sus padres, y es maestra o empleada de gobierno o es enfermera, doctora, secretaria o vendedora.

A aquellos que han ayudado a construir tantas habitaciones propias, un justo reconocimiento. Y a los que insisten en negar el derecho a la habitación de la libertad intelectual, la emocional y la laboral, sigue para ellos la exigencia de una sociedad que encuentra su base y fortaleza en el respeto íntegro y total de los derechos humanos.

La habitación propia para la mujer constituye un derecho.

María Concepción Recio Dávila
María C. Recio es una de las voces más influyentes en la crónica contemporánea de Coahuila. Su trabajo se caracteriza por el rescate de la memoria colectiva, combinando la investigación histórica con la narrativa literaria. Se ha especializado en el género de la entrevista y la crónica urbana.
Periodista, escritora y cronista con más de 30 años de trayectoria.
Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.