$!NosotrAs: ¿Y si ser la oveja negra es exactamente lo que tenías que ser?

Por mucho tiempo pensé que ser “diferente” en mi familia significaba no encajar. Que entre más siguieras las reglas, más fácil sería pertenecer. Que entre menos llamaras la atención, menos problemas tendrías. Total, “hacer lo que se tiene que hacer”.

Crecí siendo la “rara” de la familia. En algún momento hasta me decían Bibi, la de La Familia P. Luche, porque ella era la que no encajaba con el resto. Y resulta que esa era yo. Salir de lo “normal” no siempre se percibe bien, ni en la familia, ni en la sociedad.

Poco a poco entendí que el sistema nos quiere justo ahí: siguiendo las reglas. Buena hija, buena madre, buena esposa. ¿Cómo? Dándolo todo: tiempo, esfuerzo, dedicación, dejándote a un lado para dar todo al otro. Haciendo lo que para la sociedad “está bien”.

Y por un tiempo intenté encajar. Me acomodé, me callé muchas cosas, me dejé para después, pensando que ahí estaba lo correcto.

Hasta que un día decidí invertir en mí. Tiempo, dinero, espacio. Y ahí lo noté: estaba haciendo lo contrario a lo que la sociedad pide. Estaba, sin buscarlo, siendo la oveja negra otra vez.

Y esta vez investigué qué hay detrás de eso. Resulta que la oveja negra es la que vino a alzar la voz, a cambiar patrones, a preguntarse por qué las cosas tienen que ser así.

Es la que dice “no” cuando toda la familia dice “sí”. La que se cansa de callar verdades que todos ven y nadie nombra. La que un día decide romper un silencio de generaciones.

Y sí, eso incomoda. No porque busques el conflicto, sino porque nombrar lo que otros prefieren callar siempre remueve algo. Pero lo que en realidad pasa es otra cosa: estás mostrando, con consciencia, lo que nadie más se atrevió a mirar.

La familia y la sociedad proyectan en ti todo lo que no quieren ver de sí mismas. Y por eso te vuelves la oveja negra. No porque estés rota, sino porque llegaste a poner luz donde antes solo hubo oscuridad, y esa luz es lo único que puede cambiar el patrón.

Si hoy no encajas, no es que estés perdida. Es que llevas tiempo buscándote afuera.

Cuando toda tu energía se va hacia complacer, hacia cumplir, hacia que te acepten, dejas de escucharte. Dejas de saber qué quieres, porque llevas años respondiendo a lo que otros esperan.

Amamos tanto hacia afuera porque nos enseñaron que ahí estaba el amor que merecíamos. Y en el camino, se nos olvidó dárnoslo primero a nosotras mismas.

La sociedad nos enseñó a encajar. Pero encajar y ser auténtica no van en la misma dirección. Uno te pide parecerte a los demás. El otro te pide parecerte a ti.

Hoy permítete ser quien siempre te ha llamado desde adentro. No necesitas que nadie más te acepte para aceptarte tú.

Ser la oveja negra nunca fue el error. El error fue pensar que tenías que dejar de serlo.

Elígete a ti. No por el qué dirán, sino porque así lo decidiste tú.