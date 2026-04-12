$!NosotrAs: Y también las hembras no humanas

El feminismo antiespecista es una postura política y social que conecta la lucha contra el patriarcado por la liberación de todas las hembras humanas y no humanas. Se busca erradicar la comercialización, jerarquía de vidas, el consumo y explotación de los cuerpos. La violencia patriarcal y el sistema capitalista en el que vivimos hace de nosotras las hembras, objetos de opresión a cargo de sostener y sobrevivir toda desigualdad posible.

El decir “hembra”, se refiere a que todas, tanto humanas como no humanas, han sido y siguen siendo víctimas de explotación sistemática de sus cuerpos bajo el patriarcado.

El antiespecismo señala que son las hembras las que lleven la mayor parte de la violencia animal; las vacas, las gallinas, las cerdas, por mencionar algunas, las violan y la hacen parir repetidamente a base de violencia, para luego quitarles su leche, sus huevos o crías, y no olvidemos que son seres sintientes, tienen un propio sistema nervioso el cual las hace capaces de sentir dolor.

Es importante visibilizar este feminismo para fomentar la empatía y compasión hacia todos los seres vivos como un acto político, y erradicar la idea de que los humanos tienen derecho a dominar y explotar a otros seres sintientes.

Me parece contradictorio como activista por los derechos de las mujeres, el no visibilizar y luchar también por la vida y derechos de otras hembras, solo porque se les considere inferior. A partir de esta consciencia elegí vivir una vida sin perpetuar la violencia animal, siendo antiespecista y alineando mi ética con mi postura política feminista.

Cómo bien sabemos lo personal es político, y para hablar de libertad, primero tendríamos que voltear a ver nuestro plato de comida, necesitamos consumir algo que nos alimente el alma sin desalinear nuestra conciencia y nuestra postura política. Hoy en día existen miles de alternativas a base de plantas con la misma carga nutricional que nuestro cuerpo necesita, nosotras tenemos opciones libres de crueldad animal.

¿Pero cómo podríamos hablar de una libertad para todas? si la violencia está presente en nuestro día a día al elegir el camino del especismo, del consumo animal, de la violencia que ejerce la industria cárnica capitalista sobre los cuerpos de otras. Porque la misma violencia que vivimos las mujeres, la viven cada día también todos los animales destinados a ser un cuerpo a disposición del goce humano.

Es necesario siempre cuestionar lo que se nos ha enseñado y se ha normalizado, el consumir y apoyar una industria que violenta y asesina animales. Las vacas, gallinas, cerdas, abejas, perras, gatas y tantas más también merecen una vida libre de violencia patriarcal. Un feminismo que no luche también por los cuerpos de otras hembras es opresión, lo justo sería que haya libertad y vida para todas, sin ser oprimidas, pero tampoco opresoras.