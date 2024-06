Opinión o juicio; ¿realmente es parte de tu derecho dictaminar que alguien esté viviendo su vida de manera adecuada o no?

Una opinión se basa en las premisas. Sin éstas, se convierte en una creencia sin razonamiento. Una premisa es una afirmación mediante la cual ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. El juicio es la apreciación o interpretación sobre una realidad. Una opinión es una valoración subjetiva, lo cual significa que es solo nuestra apreciación personal y que podemos estar o no equivocados. Un juicio es una opinión razonada. Emitir un juicio de valor implica decidir si consideramos que algo está bien o mal. Es una opinión que se emite sin elementos suficientes que confirmen nuestros argumentos.

Un tema complicado ciertamente. Y si lo simplificamos, podemos decir que todos tenemos opiniones, y es válido expresarlas. Y, sin embargo, emitir un juicio, determinar si algo está bien o mal, no es tan válido. Estamos acostumbrados a determinar que ciertas cosas son buenas o malas, basándonos en nuestras opiniones, pero sin estudiar la situación para saber si lo que estamos dictaminando está o no de acuerdo con la realidad de la persona y el momento en que se encuentra.

Basado en una migaja de información sobre alguien, llegamos a conclusiones que abarcan su vida entera. Es sorprendente la incapacidad que tenemos de investigar, de preguntar, y de preguntarnos. Una vez mi hija estaba de muy mal humor, enojada. Pensé por un momento que yo había hecho algo que le provocara la ira. Me retiré del lugar y un rato después le envié un mensaje para preguntar qué le pasaba. Me contestó que estaba muy molesta con alguien, que no era yo. Me dijo que yo era prudente y que, viendo su enojo, hico lo correcto y me retiré. Pude haber llegado a conclusiones y formado el juicio de que mi hija es una persona amargada y que me había tratado de manera inadecuada. No era así. No presumo de tener la capacidad de hacer eso siempre, de dar el beneficio de la duda y de investigar para no caer en juzgar a otros en base a mi reacción a una situación, pero si presumo de estar pendiente y de proponerme esa opción.