Orgullosamente UAdeC

“El papel de la educación no es socializar, sino aumentar el grado de autonomía, de iniciativa y de crítica de cada individuo”

Alain Touraine

Romper modelos, fracturar paradigmas, no es para cualquier universitario. Se necesitan características como astucia, disciplina e inteligencia (por decir lo mínimo). Los cambios en esta modernidad son rápidos e ineludibles, lo que ayer era innovador, hoy ya no lo es. Si uno no se adapta -o procura- corre el riesgo de que la inercia lo abrume. Unos, a pesar de no existir, prefieren resistir (Sartori Hommo videns)...

Esta semana la Universidad Autónoma de Coahuila pasa por un proceso democrático en el que se elegirá nuevo rector, luego de terminar su segundo periodo Salvador Hernández Vélez. 2 periodos con aciertos, pero también lleno de claroscuros, donde todavía la sociedad espera respuesta y sobre todo la comunidad universitaria...

El 15 de enero, en sesión extraordinaria, el Consejo Universitario se constituyó en colegio electoral para la elección a Rector, para el periodo 2024-2027. Siete días hábiles tuvo la universidad, para que cualquier miembro interesado en ser el próximo rector, hiciese lo propio y se registrara. En ese proceso, seis universitarios mostraron inquietud en ser candidatos, pero se optó por la decisión de trabajar en unidad y el voto de confianza, para encabezar ese proyecto se le dio al Ingeniero Octavio Pimentel Martínez.

La mayor expresión de la modernidad se da con el dominio del hombre sobre la naturaleza y las máquinas -creación de él mismo para su bienestar-. Pero no siempre la modernidad nos lleva a buen puerto. Hoy observamos una mayor tendencia a deshumanizar la labor del hombre en sus distintas manifestaciones. Una muestra de ello, es en el campo educativo, en donde se estila considerar a los docentes como problemas e instrumentos y no como soluciones y propuesta.

La educación es condición indispensable para generar elementos necesarios para proveer de instrumentos a los individuos, y que estos a su vez, como parte de la sociedad, participen de manera sinérgica generando un cambio desde cualquier trinchera.

Desde hace casi 30 años que la máxima casa de estudios de Coahuila de Zaragoza, no es encabezada por un universitario 100% UAdeC. El último Rector Universitario fue el Dr. Alejandro Dávila Flores (1994-1997). Después le precedieron rectores, egresados de Tecnológicos Privados o de otra Institución Pública, inclusive, por ahí recuerdo a uno que lo fue sin título universitario...

Queda claro que la administración de la Universidad, en manos de alguien que no tenga el espíritu 100% Lobo, no deja buenos créditos -a las pruebas me remitió-. Pero la Universidad no siempre fue autónoma, pasaron los tiempos y para ir acorde a la modernidad y a los movimientos de autonomía que se presentaban en América (universidad de Córdoba, Argentina) y en el mundo, se buscó la autonomía universitaria a comienzos de los años 70’s del siglo pasado. La Autonomía universitaria permitió que la comunidad universitaria en Coahuila, tuviera su propia autodeterminación.

En ese sentido, la autonomía universitaria conlleva el pensamiento crítico y la acción ciudadana, pensando en el desarrollo social y económico regional, en lo colectivo y en lo individual.

La UAdeC se encuentra en la coyuntura de devolverle la universidad a los universitarios después de casi 30 años, de transmitir la oportunidad a un universitario que piensa como Lobo.

Entre las oportunidades de mejora y retos que se le presentan a la Universidad, Octavio Pimentel, propone lo siguiente:

Lo anterior enunciado, son solo algunos de los principales ejes que delimita Octavio Pimentel. Al final, queda en juego el rescate de sentido de pertenencia de los Lobos, olvidado por casi 30 años...