Paquete Económico 2024: expansivo y manejable

Ante la política monetaria restrictiva por parte del Banco de México, ya que se espera que continúen elevadas las tasas de interés al ahorro -y por consecuencia al crédito-, para el año próximo el gobierno federal proyecta una política económica expansiva, es decir, más gasto en los rubros social e inversión en infraestructura productiva, con aumento en el déficit fiscal ingreso-gasto.

El 8 de septiembre pasado la Secretaría de Hacienda presentó en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2024, para su discusión y aprobación, que propone un gasto de 9.02 billones de pesos (bdp), que representan 26.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales 741.45 mil millones de pesos (mmdp) se destinarán a transferencias sociales, 7.8% del gasto total, en lo que destaca el programa para apoyar a los adultos mayores con 465 mmdp, un incremento del 37% respecto a este año, lo cual indica la perspectiva de responsabilidad social del actual gobierno, pero asimismo el impulso al mercado interno a través del consumo de las familias.

Si bien se espera captar 7.3 bdp de ingresos (4.9 bdp tributarios y 2.4 bdp no tributarios, que representan en total 20.8% del PIB), se plantea un déficit de 1.7 bdp, 5.4% del PIB. Así, la deuda pública federal aumentaría a 48.8% del PIB (16.78 bdp); se proyecta pago de intereses de la deuda por 1.26 bdp, que representarán 3.4% del PIB y 14% del presupuesto total (prácticamente similar a los presupuestos específicos de salud, educación o participaciones a estados y municipios).

Se proyecta un crecimiento del PIB -o riqueza nacional- en el rango de 2.5, a 3.5%, de ahí el aumento en la recaudación fiscal, la cual se ha sostenido en 13.4% en promedio respecto al PIB en cuatro años y medio, aun en tiempos de pandemia.

En cinco años el déficit federal se había sostenido en una mínima proporción y para 2024 sería de 430 mmdp, esto para sostener las obras de infraestructura -sobre todo en el sureste del país- y las transferencias sociales, lo que ha sido criticado por el año electoral, sin embargo, la estrategia es similar a la de sexenios anteriores. Se reprueba el gasto irresponsable como factor decisivo del aumento de precios y, por tanto, de tasas de interés sostenidamente elevadas, aunque lo segundo lo anunció el Banco de México antes de la presentación del paquete económico. La proyección de inflación es de 3.8%, tasa de interés promedio de 10.3% y tipo de cambio de 17.10 pesos por dólar en promedio.

En los dos sexenios anteriores la deuda federal incrementó 7.4% y 8% respectivamente, y en el actual aumentará 5.2%, aun en condiciones extremas como COVID-19, guerra en Ucrania y costo del dinero excesivamente caro. Analistas opinan que la deuda es manejable, en comparación con China con 77% de su PIB, Francia 83%, Italia 148%, Estados Unidos 125% y Japón con 226%, entre otros países,

La actual administración federal redujo gasto corriente e incrementó su participación en sectores estratégicos, con obras de infraestructura que impulsarán inversión directa; además, se impulsó el consumo con recursos directos a la población y sin intermediarios. Los programas Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión a Adultos Mayores, entre otros, son inversión social por justicia, pero también para impulsar la demanda como factor dinamizador de la economía.

Consultorías internacionales no consideran que el futuro déficit fiscal en México preocupe a los mercados financieros, inclusive posterior a la presentación del paquete el dólar sigue en su posición de apreciación.

Para no atemorizar a los inversionistas, en su administración el presidente López Obrador no propuso ninguna modificación fiscal. Ya se verá si el próximo gobierno reconoce la necesidad de una reforma fiscal progresiva y equitativa, para financiar el desarrollo y no aumentar el déficit público. Son otros tiempos y el futuro puede presentarse favorable para la sociedad mexicana.