POLITICÓN: A Claudia ni le ocupa ni le preocupa la crisis de la región Centro de Coahuila

I. REGRESAN

Que en la UDC se tomaron grandes acuerdos para el futuro del partido −seguramente implica su regreso a la sumisión con los de Morena−, compartió el presidente de la organización política, Lenin Pérez Rivera. La foto de la “cumbre” incluye a Yolanda Elizondo, la actual diputada local, el alcalde −de Morena, porque así quedó registrado− Emilio de Hoyos y obviamente Lenin. Se podía ver más gente, pero la mesa se componía máximo por 10 personas. Eso es UDC hoy después de su alianza pasada con Morena. Deciden regresar porque no fue suficiente perder la mitad o más de votos y prerrogativas, y van por la revancha, para conseguir la ansiada nominación de su líder al Distrito Federal 01 para Diputado. Así las cosas.

II. ATENTO

El Pacto Coahuila deja un gran legado que lejos de cortar derechos, los garantiza para todos los inmersos en una cadena productiva. Por eso es imperante que el secretario de Economía, Claudio Bres revise a fondo el tema de los extrabajadores de la empresa UV Manufacturing, que presuntamente dejó una lista negra y ahora a sus excolaboradores, principales a los relacionados con un sindicato de EU, no los contratan en toda la región Norte.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Destapan candidaturas en algunos frentes... y en otros sigue hermetismo

III. SOLUCIÓN*

La solución que le ve Claudia Sheinbaum al problema de falta de ingresos de miles de trabajadores de la industria siderúrgica es que Alonso Ancira pague lo que le debe a AMLO. Ni siquiera menciona la precaria situación por la que atraviesan trabajadores de AHMSA, que habitan en Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura. Para cualquier otro político que no sea tan entregado a su líder moral y piense un poco más en la sociedad estaría preocupado por lo que sucede en la región Centro. Mínimo tendría una propuesta de solución “de dientes para afuera”. Ayer hubo un acto de unidad de Morena en Monclova y todo es a favor de ella. Naturalmente los que firmaron no son trabajadores de la acerera.

IV. BAMBALINAS

Por cierto que Claudia Sheinbaum también entregó más de lo mismo. Nomás imagínese, tras bambalinas su coordinador financiero es el priista Gerardo Berlanga, dos veces secretario de estado en una administración priista. ¡Vaya transformación con seguimiento que nos espera! Si acaso gana la capitalina.

V. ¿QUIÉN GANA?

Con un Nuevo León en llamas por la inseguridad y prácticamente con el camino libre, Samuel García, el gobernador fosfo fosfo de la vecina entidad, se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Y es que el carnal Marcelo Ebrard parece haber encontrado el punto de negociación con los morenistas y Claudia Sheinbaum para dejar por la paz el tema de repetir las encuestas, porque la capitalina agarró vuelo por todo el país con la venia de Palacio Nacional. En el MC, de Dante Delgado, ni suda ni se acongoja, por eso, por el contrario, anda con sonrisa de oreja a oreja, total, los que pierden son los habitantes de Nuevo León y su gober, él, al final de la elección se va a quedar con mejor votación y es más dinero.

TE PUEDE INTERESAR: El acercamiento de Arturo Zaldívar con Claudia Sheinbaum

VI. SÍ SON MORENISTAS

Como que al delegado de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, Janecarlo Lozano, se le anda olvidando convocar gente, quizás no al evento, pero sí subirlos al estrado. Hablamos de los cercanos a Armando Guadiana. No aparecen en los eventos de unidad. Quizás por ahí a veces anda Alberto Hurtado, pero poquísimas veces lo arriman al grupo. Unidad, unidad, lo que se dice unidad, no es.

VII. TRONARON

Buen pleito, así tipo novios despechados, se traen Luis Fernando Salazar y Tania Flores, la otra heredera del carbón. Resulta que el ex-Niño Azul publicó en sus redes sociales una fotografía con Claudia Garza del Toro, quien está libre de todo compromiso porque ya no es delegada del Bienestar, después de que se había pactado entre Tania y él. Fue el tema en el acuerdo de unidad que se llevó a cabo en Monclova. Pero alegan que el asunto ha trascendido en “esto no se va a quedar así” de parte de la alcaldesa de Múzquiz. El más seguro en conseguir el boleto entre los aspirantes, dicen, es el mismo Fernando, de tal manera que le importa un cacahuate lo que digan.

TE PUEDE INTERESAR: La alcaldesa de Múzquiz, Coahuila,Tania Vanesa Flores Guerra, acumula más denuncias

VIII. HEREDAR

Ahí también, en Monclova, se oyó decir entre los morenos que en el partido no se deben heredar los puestos. Tania sí quiere dejarle la alcaldía a su hermano, y una diputación federal a su hermana, pero con Morena, después de que Antonio es diputado electo, pero por el PT. Por eso mismo también salió otra vez Luis Fernando Salazar a decir que se debe aprender de los “berdejazos”, señalando de manera despectiva al autor de la desunión pasada.

IX. PESCADOR

¿A poco Limbar Valdez, Alejandro Martínez y Javier Rodríguez Mendoza son los hombres fuertes de la región Sureste del PVEM? Antes Pepe Cuco Sandoval logró convencer incautos, digo, candidatos entre los jóvenes entusiastas y emprendedores de cada región. Hoy en día nomás le alcanzó para buscar a los reciclados, incluso de la elección pasada, en el caso de las mujeres. Limbar, lo conoce medio Saltillo, porque la otra mitad no vive en Mirasierra, pero hasta ahí. Javier ha sido funcionario estatal por años gracias al entreguismo del Verde. Y Alejandro, regidor pluri en Ramos Arizpe, en el 2022 fue exhibido por ir agarrando la jarra cuando iba conduciendo. No le pasó nada. ¿Así, o le seguimos?