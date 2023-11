POLITICÓN: Destapan candidaturas en algunos frentes... y en otros sigue hermetismo

I. CAMINO

A buen puerto, sin contratiempos, como se espera que suceda en el estado, los priistas de Torreón dejaron la puerta abierta a la coalición 2024 con PAN y PRD. Verónica Martínez, la presidenta del Comité Municipal, tuvo una ceremonia discreta y concurrida. Inicia el camino para cumplir en parte, con los azules, que quieren una coalición total, no parcial, es decir, también estar presentes en las alcaldías, aunque aquí vale decir que las posiciones serían también en puestos en una eventual alcaldía y en el Cabildo. Veremos si la realidad es igual que el papel.

II. EL CUELLO

Al secretario de Gobierno, todavía Fernando de las Fuentes, cerró su ciclo de comparecencias igual, con tropiezos con la oposición. Pero, además los colectivos en Coahuila pararon las antenas ante la declaración de que la primera acta para una persona no binaria se entregó en Coahuila, no es para levantarse el cuello, según alegan. Hay una verdad oculta ahí, dicen, que el magistrade consiguió su objetivo ante la Dirección de Registro Civil no por simple procedimiento, sino que todo fue producto de una resolución judicial que protegió al coahuilense radicado en Aguascalientes.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Le zumban los oídos a Francisco Garduño, titular de Migración

III. SIN DESTAPES

Hay cosas obvias, haya no haya destape o manifestación expresa de las intenciones. Mario Dávila, el alcalde de Monclova, dice que no descarta reelegirse, seguramente ni de chiste. Pero además los tiempos le quedan muy bien, por si existe una oferta distinta a cambio de dejar el cargo. Recordemos que están en la etapa de estira y afloja del Gobierno de Coalición, que tampoco son enchiladas y debe quedar plasmado en un documento, porque así lo mandata la Ley recientemente aprobada. Por cierto, propuesta por los panistas locales y viendo totalmente a futuro.

IV. NERVIOSOS

El sábado 10 de noviembre, día programado para que Mario Delgado y compañía, es decir, la Comisión de Elecciones, dieran los primeros nombres de los aspirantes a las senadurías y diputaciones federales por Morena, no hubo tal. Pero sí se dio a conocer la lista de quienes ocuparán las candidaturas a los gobiernos estatales que tendrán proceso electoral. Sin embargo, todos aumentan el número de publicaciones en redes sociales, sobre todo, no obstante que se han desbocado, porque el mismo partido lo permite al ser omiso en la regulación de un piso parejo.

V. SE QUEDA

Algo que los morenos, sobre todo Claudia Sheinbaum y Mario Delgado prevén, es que el carnal Marcelo Ebrard se queda, y pone a todos levantando la mirada para saber qué va a pasar. Sencillo: el ex canciller, cuentan, negoció posiciones para sus cercanos, y para él mismo, desde luego. Pero todo dependerá que Mario y Claudia cumplan, sobre todo en todo esto que está por definirse de las candidaturas. Eso le abre la puerta en automático a Samuel García en el MC de Dante Delgado. Nada más queda aprovechar la pichada y a ver qué tanto sabe batear.

VI. POR LA LAGUNA

Claudia Sheinbaum se apareció por Lerdo, Durango, y aunque es otro estado, ahí fueron a estar presentes varios morenos coahuilenses: Luis Fernando Salazar, Lizbeth Ogazón, y apareció incluso el empresario Guillermo Murra, entre otros. Algunos tuvieron que tomar rápido carretera porque fueron al evento de unidad en Monclova, en donde aseguran, no estaban invitados muchos de los que participaron en la pasada elección. Por cierto, AMLO hizo valer su jerarquía -dicen-, imponiendo a Clara Brugada y dejando fuera, con argumentos del INE, a Omar García Harfuch, gallo de Claudia Sheinbaum.

VII. DEPENDE

Muchos alegan que de nada sirve el gabinete de AMLO, pero es muy relativo, depende bajo qué óptica se analiza. Nomás como ejemplos: Adán Augusto López y Marcelo Ebrard en la carrera presidencial. Mordieron el polvo. Candidaturas a gobernador, lo más reciente: Rocío Nahle en Veracruz, Ricardo Sheffield en Guanajuato. Más los que ya están en el puesto. En Chiapas, Zoé Robledo la dejó ir. ¿De dónde vinieron las indicaciones? Sepa Dios. Otra gran fuente de aspirantes es el Congreso de la Unión. El gabinete sí sirve, depende para qué.

VIII. BARDAS

Para incluirse en la lista de candidatos a la senaduría por Morena en Coahuila, ¿quién más tendría que solicitar licencia como lo hizo Claudia Garza del Toro a la Secretaría del Bienestar? Un indicador de que fue aceptada y va por todas las canicas sería si Tania Flores deja la alcaldía, todavía no en manos de su hermano Antonio -bueno, sí, pero tras bambalinas-, sino del Cabildo o sus confianzas. Por eso ha arreciado la embestida contra la alcaldesa y ahora fue denunciada por usar recursos públicos pintando bardas a su favor.