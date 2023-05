POLITICÓN: A una semana de la elección, ¿en qué ayuda el apoyo del Verde a Guadiana?

I. LOS ALIADOS

Parece, pero la campaña electoral para los aliancistas PRI, PAN y PRD, no ha sido un día de campo. Trabajaron desde mucho antes en fortalecerse de manera interna para que no pasara lo que ahora sucede en otros partidos, las rupturas y darse la espalda. Al día de hoy, las encuestas reflejan una delantera del candidato a la gubernatura, Manolo Jiménez Salinas, pero esto no es netamente un trabajo de campaña, sino de varios factores, entre estos la consolidación de la alianza fuerte antes de iniciar el proceso, estableciendo y reglas, y sobre todo, vieron que a todos les convenía. Los aliados están hoy viendo los toros desde la barrera, se están ocupando de los cierres en todo el estado, y no se están distrayendo en las lealtades y deslealtades. La alianza, según se ve, está ocupada con la elección del 4 de junio, y no distraída en el 2024. Los pronósticos de quienes conocen los temas electorales señalan también que el Congreso local será de mayoría para los aliados, y todo dependerá del ánimo electoral, pero puede ir de carro completo a un mínimo de 15 legisladores, incluyendo plurinominales.

II. LOS MORENOS

¿El apoyo a Armando Guadiana a cambio de seguir unidos en el 2024 y el título de “corcholata” para Manuel Velasco? Está de pensarse. Luego de que el PVEM manifestó su respaldo a la candidatura del senador con licencia a través de Velasco y Karen Castrejón se empezó a hacer un río revuelto en las campañas. Si bien el Verde deja la alianza con Lenin Pérez, en el papel, es decir, en las boletas ya no lo podrán hacer, y Lenin seguirá apareciendo como candidato del PVEM a gobernador del estado, mientras que Guadiana seguirá sólo en el cuadro de Morena. Otra vez llega tarde el acuerdo, como el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, desmarcándose de Ricardo Mejía. En el búnker de Morena logran una batalla, sin embargo, es cuestionable la efectividad de la suma, o ¿alguien en Coahuila sabe si el Verde tiene una gran militancia que pueda votar por Morena? Mario Delgado ya considera a Velasco “corcholata”, esa es la trascendencia. Porque meterle más ruido a la elección interna de Morena puede provocar lo mismo que aquí: la fractura en la elección más importante del país en el 2024.

III. LOS REBELDES

Para los que preguntan cómo va a cerrar Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja su campaña, la respuesta es: como pueda. No se trata de energía y de ganas, porque esas sobran en el equipo del petista, pero lo que hace falta es dinero, porque no todo lo que se gasta se puede comprobar ante el INE, de Guadalupe Taddei. Mejía va a cerrar campaña en Saltillo este domingo. Será una concentración en la Plaza de las Ciudades Hermanas, ahí enfrentito de la sede del PRI, su antiguo partido, y muy cerca de donde hace muchos ayeres transitó con la fallida ola verde de su mentor Raúl Sifuentes, en aquella aventura que terminó por alejarlo del tricolor. Ricardo todavía le anda haciendo la lucha para ver si sube en las encuestas, al menos en el segundo lugar, porque el tercero, ese sí nadie se lo quita. Pero como lo habíamos dicho antes, el PT ya ganó, y no precisamente curules, sino prerrogativas, porque el 3 por ciento seguro sí lo alcanzan, y con ello tendrán derecho a prerrogativas rumbo a las próximas elecciones. Lo que no se sabe es si en el futuro del PT también vislumbran a Mejía Berdeja.

IV. LOS NARANJAS

Esa combinación de naranja con (verde) limón pareció siempre equivocada, ya ven, no funcionó. Todavía queda la esperanza de que en el Distrito 01 con cabecera en Acuña se cumpla la meta de ganar, pero sería gracias a que es bastión udecista. Por eso muchos se preguntan, a pocos días del cierre de la campaña electoral, ¿cómo fue que Pepe Cuco Sandoval convenció a Lenin Pérez de ir en alianza, y ahora que le dan la espalda, ni la cara da? Aquí aplica aquello de que “si ya saben cómo soy, para qué me invitan”. El Rebelde del Norte no va a aflojar el paso, pase lo que pase, y no importa si es con el Verde al lado o solo, al menos eso dicen. Ha iniciado con los cierres regionales, principalmente por medio de asambleas partidistas, intentando reforzar el voto cautivo, porque fuera de los militantes y simpatizantes, lo que se tenía que hacer, ya se hizo, y los logros sólo se verán reflejados hasta después de las 18:00 horas del próximo 4 de junio, cuando empiece el conteo de los votos de cada candidato y cada partido. Lenin definitivamente no declinará por nadie y el que se queda solo es el PVEM, porque los candidatos comunes se quedan con UDC.